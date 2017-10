China Partei scheitert mit Blauer-Himmel-Show

Obwohl in Peking Baustellen stillstanden, Imbisse kein Grillfleisch servierten und auch Hunderte Kilometer entfernte Fabriken Zwangspausen einlegten, war Peking die gesamte Woche über in Feinstaubnebel gehüllt. Die Kommunistische Partei hat es nicht geschafft, ihren Kongress in einer smogfreien Stadt abzuhalten.

Eine am Freitag veröffentlichten Studie bestätigt, dass ist Luftverschmutzung stark gesundheitsgefährdend ist, und auch Chinas Staatschef Xi Jinping hatte dem Smog beim Kongressauftakt am Mittwoch den Kampf angesagt.

Doch Bewohner der chinesischen Hauptstadt kamen bei großen Parteiveranstaltungen sonst oft in den Genuss mehrerer smogfreier Tage, als die größten Feinstaubschleudern abgeschaltet wurden.

"Kampf für blauen Himmel"

Doch nach Angaben der US-Botschaft in Peking lag die Konzentration sogenannter PM2,5-Partikel, die tief in die Lunge eindringen und deshalb besonders gesundheitsgefährdend sind, am Freitagnachmitag bei 115 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge liegt der Schwellenwert bei 25 Mikrogramm für 24 Stunden.

Chinas nationale Behörde für Luftqualität machte in ihrer Vorhersage für Samstag niedrigen atmosphärischen Druck, schwache Winde und mittlere bis starke Schadstoffemissionen für die aktuelle Feinstaubbelastung verantwortlich.

Ein Wachmann, Chen Jian, sagte der Nachrichtenagentur AFP, in Peking hätten alle Baustellen den Betrieb eingestellt, damit es "beim 19. Parteitag keine Verschmutzung gibt". Er konnte sich den dicken Smog am Freitag nicht erklären.

Xi hatte in seiner Auftaktrede gefordert, Umweltverschmutzung "an der Quelle vorzubeugen, die Maßnahmen gegen Luftverschmutzung fortzuführen und den Kampf für blaue Himmel zu gewinnen".

Für den Parteitag muss das Vorhaben als gescheitert angesehen werden.