Neue Zählung Deutlich weniger Vögel in deutschen Gärten

Es piept und zwitschert leiser in diesem Winter: Rund 17 Prozent weniger Vögel leben derzeit in deutschen Gärten - verglichen mit den Zahlen aus den Vorjahren. Das ist das Ergebnis einer flächendeckenden Zählung der Umweltorganisation Nabu und dem bayerischen Landesbund für Vogelschutz.

"So wenige Vögel wie in diesem Winter hatten wir schon lange nicht mehr", erklärte der Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Vor allem die häufigsten Futterhausbesucher wie Meisen und Kleiber wurden demnach deutlich seltener beobachtet. Diese Arten fliegen normalerweise im Winter aus Nord- und Osteuropa nach Deutschland. Auch Kernbeißer wurden nicht so häufig gezählt wie in Vorjahren.

Dabei war die Meisenzahl vor allem im Südwesten Deutschlands geringer, während es in Nord- und Ostdeutschland keine großen Unterschiede gab. Die Experten vermuten daher, dass die Tiere wegen des milden Winters ihre Wanderungen gen Süden frühzeitig unterbrochen haben.

Dazu passt laut Nabu außerdem, dass Arten wie Amseln, Rotkehlchen oder Stare, die im Winter traditionell aus Deutschland gen Süden fliegen, besonders häufig gezählt wurden. Die Amselzahl pro Garten lag im Schnitt um 20 Prozent höher als im vergangenen Jahr.

Auch eine schlechte Brutsaison bei Meisen und anderen Waldvögeln könnte die Bestände gedrückt haben. Fressfeinde schließt der Nabu dagegen als Ursache für den Vogelschwund aus. Die Bestände von Katzen, Raben oder Greifvögeln hätten sich im Vergleich zu früheren Jahren nicht verändert.

118.000 Menschen haben mitgezählt

Nabu und der Landesbund Vogelfreunde rufen jedes Jahr dazu auf, an einem Tag Anfang Januar eine Stunde lang Vögel in Gärten zu beobachten und zu zählen. Aus den Meldungen wird auf die Bestandsentwicklung geschlossen. 2011 gab es die Aktion zum ersten Mal.

Insgesamt beteiligten sich den Angaben zufolge rund 118.000 Menschen. An der Spitze der am häufigsten gesichteten Vogelarten blieb der Spatz, vor Amsel und Kohlmeise. Im Mai gibt es eine weitere ähnliche Zählung, bei der die Brutvögel im Fokus stehen.