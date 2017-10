Satellitenbild der Woche Herz des Pazifiks

Der Kosmonaut Sergey Ryazanskyi erwischte für sein Foto einen günstigen Moment. In 350 Kilometer Höhe umkreist er in der Raumstation ISS die Erde - und als sie vor ein paar Tagen den tropischen Pazifik querte, versperrten ihm keine Wolken die Sicht.

Meistens liegt Bewölkung über den Tropen, die Hitze lässt große Mengen Wasser verdampfen, die zu Wolken kondensieren. Doch Ryazanskyi hatte Glück, ihm bot sich freier Blick auf Französisch-Polynesien.

17 Kilometer westlich der berühmten Insel Tahiti erkannte er im Zentrum des Pazifiks Moorea, ein von Korallenriffen gesäumtes Vulkaninsel-Atoll von der Größe Ingolstadts - sie misst 133 Quadratkilometer -, die aus dem All nahezu herzförmig aussieht.

ANZEIGE Axel Bojanowski:

Wetter macht Liebe Wie Wind und Wolken unsere Gefühle verändern und andere rätselhafte Phänomene der Erde DVA; 224 Seiten; 14,99 Euro.

Die 17.000 Einwohner leben in tropischem Urwald, etwa jeden zweiten Tag regnet es, im Jahr kommt doppelt so viel Wasser vom Himmel wie in Deutschland - entsprechend gut gedeiht die Vegetation.

Meist mildert leichter Wind die tropische Wärme, sodass viele Touristen die Insel als paradiesisch beschreiben. Nur Sandflöhe und Stechmücken stören hin und wieder die Idylle.