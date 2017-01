Neopalpa donaldtrumpi Motte trägt nun Namen von Donald Trump

Am Freitag wird der neue US-Präsident vereidigt. Nun hat ein Biologe eine neu entdeckte Mottenart nach Donald Trump benannt. Als Inspiration diente ihr auffälliger Kopfschmuck. Zu Hause ist die Motte ausgerechnet in Kalifornien und in Mexiko.