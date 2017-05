Naturphänomen Nasa löst Rätsel der gleißenden Blitze

Donald Trump will das Satellitenprogramm stoppen, doch nun hat es geholfen, ein Mysterium aufzuklären. Auf den Fotos des Satelliten "DSCOVR", der in anderthalb Millionen Kilometer Entfernung zur Erde schwebt, war Forschern Merkwürdiges aufgefallen: Gleißende Lichtblitze, deren Erscheinung mit nichts Bekanntem vergleichbar schien.

Nasa-Forscher Alexander Marshak durchsuchte das Archiv - und wurde fündig: Solche Blitze hatten Wissenschaftler bereits in den Neunzigerjahren entdeckt und die Forscher rätseln lassen. Das Phänomen wurde damit erklärt, dass Ozeane Sonnenlicht reflektierten.

Marshak aber entdeckte die Blitze nun auch über Land, eine neue Erklärung musste her.

Warum sind die so groß?

866 Blitze zwischen Juni 2015 und August 2016 wertete der Forscher nach Angaben der Nasa aus. Als erstes fiel ihm auf, dass die Leuchtereignisse über dem Festland zu groß sind, um einfach Lichtreflexionen auf Seen zu sein.

Also konzentrierte sich Marshak auf eine andere Region: auf die Luft. Könnten Wolken oder Eispartikel in der Atmosphäre die Ursache sein?

Der Forscher suchte nach Regelmäßigkeiten: Er markierte die Orte, an denen die 866 Blitze aufgetreten waren. Auf den ersten Blick ergab sich keine Systematik, die Lichtreflexe schienen unordentlich verteilt.

Erst als Marshak die Blitzorte ins Verhältnis setzte zur Bahn des Satelliten und zum Sonnenstand, offenbarte sich eine Regelmäßigkeit. Der Winkel zwischen Sonne und Blitzen entsprach stets dem Winkel zwischen Blitz und Satellit.

Die Lösung

Gewitterblitze schieden damit endgültig aus, weil sie sich nicht nach Sonnenstand und Satellitenstand ausrichten, sondern eher chaotisch verteilt sind.

Das Phänomen erinnert an frühesten Physikunterricht, ans Reflexionsgesetz: Der Winkel eines einfallenden Lichtstrahls zum Lot ist gleich dem Winkel des reflektierten Lichtstrahls. Marshaks Folgerung: Die Blitze sind Reflexionen des Sonnenlichts in der Luft.

Eiskristalle in der Luft, so meint der Forscher, werfen das Sonnenlicht zum Satelliten, wie eine Wand, an der ein Ball abprallt.

Daten des "DSCOVR"-Satelliten stützen seine Theorie: Wo Blitze aufleuchten, zeigen die Satellitenbilder Cirrusbewölkung, Faserwolken aus Eis. Das Rätsel scheint gelöst.