Naturfotos von SPIEGEL-ONLINE-Lesern Es kreucht und fleucht

Mein Arbeitszimmer liegt unter dem Dach, aus meinem Fenster sehe ich auf den rund 150 Meter entfernten Waldrand. Anfang Mai entdecke ich einen Graureiher auf einem Hausdach. Er nimmt sich Zeit, stakst langbeinig vom linken zum rechten Dachrand, beobachtet und sichert. Dann steigt er hinab bis zur Dachrinne, beobachtet den Garten unter ihm. Fliegt hinunter auf eine Hecke, sichert wieder. Und dann gleitet er hinab in den Garten und ist lang nicht mehr zu sehen.

Den Rest kann man sich denken: Wenn er wieder auffliegt, wird der Reiher zufriedener sein - ganz im Gegensatz zum Besitzer des Gartenteichs, den man da vermuten darf.

Oft genug muss man nirgendwo hingehen, um Natur zu erleben: Natur kommt auch zu uns. Manchmal in Form seltener, exotisch anmutender Insekten im Blumentopf auf dem Balkon, manchmal in Gestalt farbenprächtiger Vögel oder neugieriger Eichhörnchen, Blindschleichen oder Molche im eigenen Garten. Manchmal ist sie uns willkommen, in anderen Fällen ärgern wir uns über den Waschbär, der den Hausmüll durchsucht, das Reh, das Azaleen äußerst schmackhaft findet, das Schwarzwild, das den Rasen umgräbt.

In diesem vierten Teil unserer kleinen Serie mit Leserfotos haben wir erste Bilder ausgewählt, die solche Zufallsbegegnungen, überraschende Treffen und günstige Gelegenheiten dokumentieren. Wir hätten gern noch mehr Bilder, am liebsten auch mit weniger Beinen als bei Spinnen und Insekten üblich: Spitzmaus und Maulwurf, Rotmilan und Buntspecht, Marderhund, Kröte und Kreuzotter - zeigen Sie uns Ihre Naturbegegnungen in Ihrem Umfeld! Erkunden Sie fotografisch, wo und wie Natur unser Leben trifft und berührt.

Auch diesmal gilt wieder: Mit der Einsendung Ihrer Fotos (E-Mail-Link: Einfach klicken!) erklären Sie sich bereit zur einmaligen, unentgeltlichen Veröffentlichung und bestätigen, dass Sie die Rechte an dem betreffenden Bild besitzen (eigenes Foto, kein Internetfund). Interessant sind immer auch Angaben, wo Sie Ihre Beobachtungen gemacht haben.

Viel Spaß beim Fotografieren: Wir sind gespannt!

