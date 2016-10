Naturwunder Wann kollabieren die Steinbögen?

Geschwungene Bögen aus Sandstein lassen Geologen rätseln: Einige der fragilen Naturwunder sind mit mehr als hunderttausend Tonnen schwerer als Flugzeugträger, dennoch brechen sie nicht ein, halten sogar Tausende Jahre ihre Balance.

Eine neue Studie vergrößert das Mysterium. Geoforscher um Jeffrey Moore von der University of Utah in den USA haben die Rainbow Bridge Im US-Staat Utah - eine der berühmtesten Sandsteinbögen - verkabelt wie einen Intensivpatienten, um zu messen, welchen Erschütterungen sie ausgesetzt ist.

Die Rainbow Bridge ist mit hundert Meter Höhe einer der höchsten Bögen, sie gilt als Heiligtum bei indigenen Völkern der Region. Die Erlaubnis zur Erforschung hätten sie erhalten von den ansässigen Stämmen, berichtet Moore.

Schwingen im Rhytmus des Sees

Sein Ergebnis zeigt, dass die Naturwunder stark in Bewegung sind. Acht typische Arten der Schwingung hätten sie in der Rainbow Bridge gemessen, berichten die Forscher im Fachblatt "Geophysical Research Letters".

Durch menschliche Aktivitäten geraten die Naturwunder demnach verstärkt unter Spannung: Obwohl die Rainbow Bridge entfernt von größeren Siedlungen liegt, brächten etwa Bohrungen und Stauseen den Bogen ins Schwingen. "Viele Dinge, die der Bogen fühlt, liegen weit ab", sagt Geoforscher Moore.

Die Forscher konnten Schwingungen vieler Frequenzen an der Rainbow Bridge messen. Eine Vibration von 1,1 Hertz entspreche dem Wellenschlag des 20 Kilometer entfernten Stausees Lake Powell.

Erschütternde Gasförderung

Auch Erschütterungen im 1600 Kilometer entfernten Erdgasfeld von Oklahoma registrierten die Forscher Sekunden später im Gestein der Rainbow Bridge.

Wie stark menschliche Aktivitäten die Stabilität der Steinbögen beeinträchtigten, sei unklar, sagt Moore. Die Bilanz der vergangenen 40 Jahre bestätigt allerdings, dass die Wunder fragil sind: Im Canyonland Nationalpark in Utah kollabierten 43 Sandsteinbögen seit 1977.

Eine weitere Messkampagne mit Vibrationssensoren an den Naturwundern in Utah hatte ebenfalls gezeigt, dass die Brücken permanent schwingen, ohne dass man es sieht: rauf und runter, seitwärts und mit verdrillten Bewegungen.

Bevorstehender Kollaps?

Der Wind setzt sie in Bewegung, aber auch Sonnenwärme: Im Tagesverlauf schwillt das Gestein in der Wärme deutlich an. Die Brücke hebt sich, sie versteift - und schwingt dadurch schneller, schrieben Forscher um Alison Starr unlängst in "Geophysical Research Letters".

Nachts sacke der Bogen ab, die Vibrationen erlahmten. Einen ähnlichen Rhythmus erlebten die Naturwunder im Laufe der Jahreszeiten, berichten Starr und seine Kollegen. Veränderungen der Vibrationen könnten womöglich einen bevorstehenden Kollaps ankündigen.