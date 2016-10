Satellitenbild der Woche Der Berg ruft

1300 Meter über dem Meeresspiegel liegt Nepals Hauptstadt Kathmandu. Aus deutscher Sicht hoch in den Bergen. Für nepalesische Maßstäbe ist die Höhe jedoch harmlos. Kathmandu liegt in einem Tal. Nach Tibet ist Nepal das durchschnittlich höchstgelegene Land weltweit. Zwei Fünftel der Fläche erreichen Höhen über 3000 Meter.

Diese Aufnahme des Esa-Satelliten Sentinel-2A zeigt Kathmandu und die Füße des umliegenden Himalaya-Gebirges, das mit dem Mount Everest auf gut 8800 Meter ansteigt. Vegetation ist rot eingefärbt, Flüsse und Gebäude strahlen in Grün und Blau. Kathmandu ist im oberen Teil des Bildes zu sehen. Die umgebenden Berge erreichen eine Höhe von bis zu 2700 Metern über dem Meeresspiegel.

Das Kathmandutal gehört aufgrund der vielen Tempel und historischen Monumente seit 1979 zum Unesco-Weltkulturerbe. Bei dem verheerenden Beben vom 25. April 2015 wurden jedoch zahlreiche Gebäude zerstört - darunter auch einige der Kulturgüter. Etwa 9000 Menschen starben, ungefähr 22.000 wurden verletzt. Bis heute leiden die betroffenen Gebiete teils unter den Folgen der Katastrophe.

Die Folgen des Erdbebens kann das Satellitenbild nicht im Detail abbilden. Geübte Satellitenbildgucker können östlich des Stadtzentrums aber beispielsweise den Flughafen erkennen. Auch gut zu sehen ist die Ringstraße, die die Innenstadt von Kathmandu umrundet.

Die Stadt hat ungefähr eine Million Einwohner, zusammen mit benachbarten Städten im Kathmandutal beherbergt der Ballungsraum etwa 2,5 Millionen Menschen. Zum Vergleich: Insgesamt leben gut 26 Millionen Menschen in Nepal.

Auch Flüsse lassen sich auf der Satellitenaufnahme verfolgen. Das Wasser fließt in vergleichsweise schmalen Bächen von den Bergen herab und weitet sich zu großen Flüssen aus, die durch bewaldetes Flachland fließen oder Felder durchziehen. Die niedriger liegenden Regionen erscheinen dabei etwas unschärfer als die Bergregionen, was an der höheren Luftfeuchtigkeit in den Ebenen liegt.