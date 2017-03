Neuer Wolkenatlas Hier fliegt ein Nudelholz

Eine Wolkenwalze wie ein Nudelholz, das sich dem Anschein nach um seine eigene Achse dreht: Das ist eine neue Wolkenart namens Volutus, die die Weltwetterorganisation (WMO) jetzt erstmals beschreibt. Sie hat ihren Platz im aktuellen Wolkenatlas der Organisation. Der ist gerade neu aufgelegt worden - mit den ersten Neuerungen nach 30 Jahren.

Der Atlas gilt als wichtigstes Standardwerk für Wolkenspezialisten. Volutus ist lateinisch für wälzen oder auch rollen. Neben der neuen Art beschreibt die WMO auch mehrere neue Ausprägungsformen von Wolken. Dazu gehört etwa Asperitas (Härte). Das beschreibt Wolken, die wie von unten betrachtete Wellen im Meer aussehen.

"Das ist jetzt nicht wie die Entdeckung eines neuen Elefanten im Dschungel", sagte der Leiter der WMO-Abteilung Klima und Wasser, Johannes Cullmann. Vielmehr handele es sich um neue einheitliche Beschreibungen, um bestimmte Wolkenformen zu klassifizieren. Meteorologen in aller Welt müssten Wolkenphänomene nach einheitlichen Kriterien beschreiben. "Das hilft, um Wettervorhersagen zu verbessern und Warnungen vor Hochwasser zu präzisieren."

"Vor mehr als 2000 Jahren hat Aristoteles Wolken studiert und über ihre Rolle im hydrologischen Zyklus geschrieben. Heute wissen Wissenschaftler, welche wichtige Rolle Wolken in der Energiebalance der Welt, bei Klima und Wetter spielen", sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas.

Die Zahl der Wolkengattungen bleibt im neuen Atlas gleich: zehn. Die hatte der Amateur-Meteorologe Luke Howard schon 1803 beschrieben, wie die WMO berichtet. Dazu gehören auch jene Wolkenformen, die die meisten Menschen aus dem Schulunterricht kennen: Cirrus-Wolken etwa, die sich wie zarte Fäden oder schmale Bänder am Himmel zeigen. Oder die dichten Cumulus-Wolken, die sich oft zu Gebilden auftürmen. Innerhalb jeder Gattung gibt es aber verschiedene Arten und Ausprägungen, um genau zu beschreiben, was am Himmel zu sehen ist.

Homogenitus über dem Kühlturm

Als neue Ausprägung gibt es nun auch Cauda (Schwanz). Sie bezieht sich auf Wolken, die wie der Schwanz einer Sternschnuppe aussehen. Fluctus (Woge) spezifiziert Wolken, die wie Wellen kurz vor dem Brechen anmuten. Murus (Wand) beschreibt eine Wolkenwand und Cavum (Höhle) das wolkenlose Loch, das sich manchmal wie ein Auge in einer Wolkenschicht zeigt.

Für die Wolkenspezialisten hat die WMO erstmals weitere Phänomene mit Namen versehen: