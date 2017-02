61 Millionen Jahre altes Fossil Ein Pinguin, fast so groß wie ein Mensch

Wann haben sich die modernen Vögel entwickelt? Noch zur Zeit der Dinosaurier oder erst nach dem großen Massensterben vor rund 65 Millionen Jahren, dem auch die Dinosaurier zum Opfer gefallen sind?

Ein neuer Fossilienfund könnte zumindest einen Teil der Antwort liefern. Die in Neuseeland entdeckten Knochen gehören zu einem großen Pinguin. Das Tier habe vor rund 61 Millionen Jahren gelebt, berichten Forscher im Fachjournal "The Science of Nature".

Damit könnten sich Pinguine schon wesentlich früher entwickelt haben als bisher bekannt. Es handle sich um den ältesten Nachweis von Riesenpinguinen. "Das ist der erste Fund aus dem Paläozän", sagte Gerald Mayr, Wissenschaftler des Senckenberg-Instituts in Frankfurt. Dieser Teil der Erdgeschichte begann vor 66 Millionen Jahren und endete vor 56 Millionen Jahren.

Da nur etwa vier Millionen Jahre zwischen dem Aussterben der Saurier und dem nun gefundenen Fossil liegen, gehen die Forscher davon aus, dass sich Pinguine in ihrer Vielfalt bereits zur Zeit der Saurier entwickelten. Die Grundidee dabei ist, dass alle Pinguinarten einen gemeinsamen Vorfahren haben - und sich dann bereits zur Zeit der Saurier in unterschiedliche Arten diversifizierten.

Die Wissenschaftler verdanken ihre neue Entdeckung dem Fund eines Hobbysammlers in Meeressand-Ablagerungen am Waipara-Fluss auf der Südinsel Neuseelands. Dort seien in der Vergangenheit bereits die ältesten bekannten Pinguin-Fossilien gefunden worden, sagte Mayr. Dabei handele es sich um eine sehr primitive Art namens Waimanu, die mit den heutigen Pinguinen nur wenig gemeinsam habe.

Fast so groß wie der Rekordhalter

Das Besondere an der neu entdeckten Art sei, dass sie weitaus mehr mit modernen Pinguinen verwandt sei als die Waimanu-Fossilien. Die rund 150 Zentimeter großen Pinguine bewegten sich demnach wohl bereits in dem für Pinguine typischen aufrechten Watschelgang, vermuten die Wissenschaftler nach der Untersuchung der fossilen Fußknochen. "Das zeigt, dass die Diversität unter Pinguinen deutlich größer war als bisher angenommen", sagte Mayr.

Der gefundene Beinknochen ähnele denen heutiger Kaiserpinguine. Mit einer Größe von etwa 150 Zentimetern sei der Pinguin aber wesentlich größer gewesen. Der Riesenpinguin hatte fast die Größe des schon länger bekannten Rekordhalters Anthropornis nordenskjoeldi. Dieser bis zu 180 Zentimeter messende, größte bekannte Pinguin lebte vor etwa 45 bis 33 Millionen Jahren, ist also eine deutlich jüngere Art.

Die heute lebenden größten Pinguine sind die Kaiserpinguine. Die größten Exemplare werden 130 Zentimeter groß.