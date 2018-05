Um Seuche auszurotten Neuseeland schlachtet mehr als 150.000 Rinder

Wegen einer Seuche muss Neuseeland - der größte Milchexporteur der Welt - insgesamt mehr als 150.000 Milchkühe und andere Rinder schlachten. Premierministerin Jacinda Ardern gab am Montag in Wellington einen entsprechenden Zwei-Jahres-Plan bekannt, für den umgerechnet mehr als 525 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wurden.

Die Regierung will so verhindern, dass sich der Erregers Mycoplasma bovis in dem Pazifikstaat mit seinen insgesamt mehr als zehn Millionen Rindern weiter ausbreitet. Laut Ardern ist es noch immer möglich, das Bakterium in Neuseeland auszurotten.

Das Bakterium ist auch in vielen anderen Ländern bekannt. Neuseeland - das hauptsächlich aus zwei Inseln besteht - war bis zum vergangenen Jahr verschont geblieben. Noch ist nicht klar, wie der Erreger trotz strenger Sicherheitsmaßnahmen nach auf die Inseln gelangen konnte.

Nicht nur kranke Tiere müssen getötet werden

Für Neuseeland könnte die Seuche drastische Folgen haben, denn die Milchwirtschaft gehört zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen des Landes. 90 Prozent der Produktion werden außer Landes verkauft.

Das Bakterium verursacht bei Rindern Lungenentzündungen, Arthritis und andere Krankheiten. Nicht alle infizierten Tiere erkranken auch, sie können jedoch den Erreger übertragen. Das kann zum Problem werden, wenn Kühe zwischen Betrieben ausgetauscht werden. Deshalb sollen in den betroffenen Höfen alle Tiere geschlachtet werden und nicht nur die erkrankten. Für die Bauern sind Entschädigungen vorgesehen.

"Ein harter Brocken"

Für den Menschen hat es keine gesundheitlichen Folgen, wenn er Fleisch von Kühen isst, die mit Mycoplasma bovis infiziert waren. Der Erreger ist weit verbreitet und wurde auch bereits in Europa nachgewiesen. In Neuseeland wurde er erstmals im vergangenen Juli entdeckt.

Der Plan ist das Ergebnis von monatelangen Verhandlungen zwischen Regierung, Agrarindustrie und Experten. Ardern sagte: "Das ist ein harter Brocken. Niemand will Massenschlachtungen." Das Risiko einer Weiterverbreitung wäre jedoch zu hoch. Der bakterielle Erreger war erstmals im Juli 2017 in einem Milchviehbetrieb auf der Südinsel entdeckt worden. Inzwischen sind 37 Betriebe betroffen. Die Regierung schätzt, dass nun in knapp 200 von insgesamt mehr als 20.000 Betrieben Rinder geschlachtet werden müssen.