Ein Unwetter über einem Deich am Mississippi River

Business as usual

An jenem Morgen danach versammelt Colonel Michael Clancy sein Team zur "Gordon"-Nachlese. Clancy ist der Bezirkskommandeur des Army Corps, das immer dann in Alarmbereitschaft tritt, wenn ein größerer Sturm droht.

So auch bei "Gordon", dem letzten Sturm der Hurrikan-Saison 2018, der New Orleans nahe kommt. Das Emergency Operations Center (EOC) des Korps ist ein Flachbau hinter einem Deich direkt am Mississippi. Zehn Männer sitzen im Lagezentrum um einen Tisch, drei in Uniform, der Rest in Zivil. Einige haben die Nacht auf Feldbetten verbracht, vorsichtshalber.

Drohende Landverluste im Mississippi-Delta Drohende Landverluste im Mississippi-Delta

Clancy, ein Absolvent der Militärakademie West Point, Kriegsveteran und studierter Bautechniker, ruft über Funk den Wasserstand in den Schleusen und Kanälen ab. Von den drei Notfallplänen (A, B, C) trat "B Light" in Kraft: Sandsäcke, Pumpen und Personal bereithalten.

"'Gordon hat uns verschont", resümiert Clancy. Business as usual.

Trotzdem gibt es auch diesmal keine wirkliche Entwarnung. "Meine größte Sorge ist vor allem auch die Gleichgültigkeit der Leute hier", sagt Clancy später im Gespräch. Als letztes Jahr der Wirbelsturm "Nate" auf New Orleans zuhielt, nach tödlichem Marsch durch die Karibik, hätten sie im Vieux Carré "einfach weiter ihren Bourbon getrunken", als sei Mardi Gras.

Zumal Hurrikane ja kaum mehr die einzige Bedrohung sind. Schon bei schwerem Regen herrscht hier schnell der Notstand, vor allem in armen - schwarzen - Vierteln. Im August 2017 überschwemmten Wolkenbrüche fast die ganze Innenstadt; Öl, Müll, Chemikalien und Pestizide sammelten sich im metertiefen Brackwasser. Es dauerte 14 Stunden, bis es versickert war.

"Wasser ist viel schlimmer als Wind", weiß Ricky Boyett. Boyett, der als Zivilangestellter für das Army Corps arbeitet, steht auf einer Deichkuppe am Seventeenth Street Canal, dem ältesten Drainage-Kanal von New Orleans. Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut, führt er in den Lake Ponchatrain, der die Stadt gemeinsam mit dem Mississippi in die nasse Zange nimmt.

Hier war Ground Zero von "Katrina": Die Wassermassen des Sees spülten die Deiche auf 150 Metern fort. Das gesamte Viertel Lakeview verschwand in den Fluten - Einfamilienhäuser, Schulen, Kirchen, ein Jachthafen.

Neues Pumpwerk am Seventeenth Street Canal Neues Pumpwerk am Seventeenth Street Canal

Seit Mai befindet sich auch hier am Seventeenth Street Canal das neueste der neuen Pumpwerke. Es ist eine kleinere Version des "West Closure Complex" und ersetzt eine bereits überholte Einrichtung, die nach "Katrina" errichtet worden war.

"Das Wasser ist unsere Lebensader", sagt Boyett. "Es prägt unsere Kultur, es ist die Grundlage unserer Wirtschaft, es macht uns so einzigartig."

Die alte Station ist seit Monaten stillgelegt, steht aber noch. Die Pumpenrohre sind verrostet, Unkraut und Efeu haben alles überwuchert.

Die Natur gewinnt immer.