Nordpol Müllmenge hat sich in zehn Jahren vervielfacht

Verendete Vögel mit Plastikringen im Bauch, Plastiktüten auf der Wasseroberfläche: Tonnenweise Müll sammelt sich im Meer und wird für Tiere zur Gefahr.

Deutsche Forscher haben nun dramatische Zahlen zum Müll am Nordpol vorgelegt - allerdings nicht an der Oberfläche, sondern in der Tiefsee. Die Menge habe sich in den zurückliegenden Jahren deutlich erhöht, teilte das Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI) mit.

7000 Einzelfotos

"Unsere Messreihe belegt, dass der Müll in der arktischen Tiefsee in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat", sagte AWI-Biologin Mine Tekman. Sie und ihre Kollegen dokumentierten über Jahre hinweg das Geschehen an zwei Messpunkten am Meeresgrund mit einer ferngesteuerten Tauchkamera auf mehr als 7000 Einzelfotos. Dabei fotografierten sie vor allem Plastik und Glas.

Bei ihrer aktuellen Untersuchung rechneten die Experten aus der Zahl der Sichtungen an den beiden Messpunkten die Belastung pro Quadratkilometer hoch. In den vergangenen Jahren stieg diese im Schnitt steil an. Kamen die Forscher 2011 auf 4959 Müllteile und hielten dies für einen Negativausreißer, waren es 2014 bereits 6333.

Belastung fast so hoch wie im Mittelmeer

Die Hochrechnung an dem nördlicheren der Kontrollpunkte im Randbereich des arktischen Meereises ergab demnach eine noch viel dramatischere Steigerung von 346 Müllteilen 2004 auf 8082 Müllteile 2014 - ein Faktor 23.

Die Belastung an dieser Stelle sei fast genau so hoch wie im Cap de Creus-Canyon im Mittelmeer, in dem die bislang höchste Mülldichte am Meeresboden überhaupt gemessen worden sei, berichteten die Experten des Bremerhavener Instituts, die das Ergebnis ihrer Beobachtung nun in der Zeitschrift "Deep-Sea Research Part I" veröffentlichten.

Wie der Müll an den Nordpol kommt, ist unklar. Unbestritten sei, dass der Golfstrom Müll aus dem südlicheren Atlantik heranbringe, betonten sie. Denkbar sei allerdings auch, dass treibendes Eis eine Rolle spiele. So beobachteten sie einen Zusammenhang zwischen Mülldichte und Ausdehnung des Meereises im Sommer. Eventuell treibt Unrat mit dem Eis und wird beim Abschmelzen freigesetzt.