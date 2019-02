Nordsee Forscher entzaubern Phantomvulkane - und stellen Ölfunde in Aussicht

Öl und Gas aus der Nordsee und den angrenzenden Gebieten haben in den vergangenen Jahrzehnten vor allem Schottland und Norwegen reich gemacht. Nun berichten Forscher der Aberdeen University, dass ein bisher unbeachteter Bereich am Meeresboden das Potential für weitere Lagerstätten bieten könnte. Konkret geht es um eine Fläche von 7000 Quadratkilometern, das ist etwa halb so groß wie Schleswig-Holstein.

Ein Team um den Geoforscher Nick Schofield hatte sich die sogenannte Rattray Volcanic Province vor der Küste Schottlands näher angesehen. Bisher war man der Meinung, dass der Untergrund in dem Meeresgebiet unweit von Aberdeen von den Überbleibseln der Magmakammern dreier Vulkane geprägt ist. Diese sollen vor rund 165 Millionen Jahren in der Zeit des Mitteljura ausgebrochen sein. Damals hätte die geologische Aktivität in der Gegend beinahe dafür gesorgt, dass sich die britischen Inseln komplett vom Rest Europas getrennt hätten - in diesem Fall lägen sie heute vor der Küste Nordamerikas.

Dazu kam es nicht. Doch gingen Forscher bisher davon aus, dass die Beinahe-Trennung nicht nur von Erdbeben, sondern auch vom Ausbruch mehrerer Vulkane begleitet wurde. Und deren unterirdische Magmakammern hätten bedeutet, dass sich im Gebiet der Rattray Volcanic Province keine Lagerstätten von Öl- und Gas hätten bilden können - weil das nötige Sedimentgestein zur Speicherung gefehlt hätte.

3D-Seismik und Bohrkerndaten ausgewertet

Bedingt durch die Annahme hatte man in der Gegend bisher auch nicht nach Reservoirs gesucht - offenbar zu Unrecht, wie die Wissenschaftler im Fachmagazin "Journal of the Geological Society" berichten. Der Artikel erschien bereits im November vergangenen Jahres, bekommt allerdings erst jetzt durch eine Pressemitteilung der Universität größere Aufmerksamkeit.

Das Fazit der Forscher nach der Auswertung von 3D-Seismik und Bohrkerndaten: Die Vulkane hat es wahrscheinlich nie gegeben. Stattdessen sei Lava durch Risse nach oben gelangt. Das bedeutet: Die Suche nach Öl und Gas in dem Gebiet könnte sich womöglich eben doch lohnen. Man habe gewissermaßen eine Menge an interessantem Gesteinsvolumen zurückbekommen - und das in einer der produktivsten Förderprovinzen der Welt, so Forscher Schofield.

Ob es aber tatsächlich Vorkommen gibt, wissen die Wissenschaftler noch nicht - genauso wenig wie die Frage geklärt ist, wie ökologisch oder ökonomisch sinnvoll deren Förderung irgendwann einmal wäre.