Deutschlands dreckige Strände Auf 100 Metern 389 Mal Müll

Die Müllbelastung an den deutschen Küsten bessert sich offenbar nicht: In der Nordsee und an deren Küstenabschnitten habe es im Vergleich zum Jahr 2012 "keine signifikanten abnehmenden Trends" beim Meeresmüll gegeben, heißt es in einem Bericht des Umweltbundesamtes (UBA), aus dem die Funke-Mediengruppe zitiert.

An den Stränden der Nordsee seien im Durchschnitt 389 Müllteile auf 100 Metern gefunden worden. Die meisten Müllteile an Stränden sind so klein, dass sie kaum zu erkennen sind; sie mischen sich mit dem Sand. Für Tiere ist das Mikroplastik bedrohlich.

Auch an der erstmals untersuchten Ostseeküste hätten Forscher eine problematische Vermüllung festgestellt. Durchschnittlich seien hier rund 70 Teile auf 100 Meter Küstenlinie gefunden worden.

Alarmiert hätten sich die Forscher über die weite Verbreitung von Mikroplastikartikeln gezeigt. In Nord- und Ostsee untersuchte tote Fische hätten zu 69 Prozent solche Mikroplastikartikel aufgewiesen.

Mikroplastik flutscht durch Kläranlagen

Der ganz überwiegende Teil des Mülls an den Stränden sei Plastik, aber auch Glas, Gummi oder verarbeitetes Holz, heißt es dem Bericht zufolge. Verantwortlich seien unter anderem Fischerei, Müll von Schiffen, sowie Tourismus- und Freizeitaktivitäten in Strand und Meer.

Viele Plastikpartikel stammen aus Waschmaschinen: Kunstfasertextilien verlieren bei jedem Waschgang etwa 2000 winzige Fasern, berichtet die Umweltorganisation WWF. Die Partikel seien so klein, dass sie weder im Sieb der Waschmaschine noch in Kläranlagen hängen blieben, sondern ungehindert ins Meer gelangten.

Auch Kosmetikprodukte enthalten winzig kleine Plastikkügelchen, um den Reinigungseffekt zu verstärken. Übers Abwasser gelangen auch diese feinen Partikel ungeklärt ins Meer.

Selbst entlegene Inseln werden zu einer Sammelstätte für den weltweit wachsenden Plastikmüll: Fast 38 Millionen Plastikteile mit einem Gewicht von 17,6 Tonnen vermüllen die unbewohnte Pazifikinsel Henderson Island - und jeden Tag kommen pro Quadratmeter 27 weitere Teile hinzu.

Dennoch können Menschen gefahrlos baden: Fast alle getesteten Badestellen in der Europäischen Union sind laut einem Bericht sauber.