Österreich Schlangen-Gewimmel im Garten

In Österreich winden sich zurzeit ungewöhnlich viele Schlangen durch Beete und Hausflure. Aus einem Garten bei Steyr südlich von Linz an der Donau habe er seit April 18 Schlangen entfernt, sagte Hans Esterbauer vom Oberösterreichischen Verband für Vivaristik und Ökologie.

"Es sind dieses Jahr auffallend viele", erklärt auch die Reptilienexpertin Helga Happ. Sie leitet die Reptilienauffangstelle für das Land Kärnten. "Wir hatten etwa doppelt so viele Einsätze wie sonst." Es handele sich vor allem um Äskulap- und Ringelnattern, die oft über einen Meter lang werden. Schuld sei vermutlich das Wetter.

"Im März hatten wir erst einen Wärme-, dann einen Kälteeinbruch", sagte Happ. Die wechselwarmen Schlangen seien früher als sonst aus der Winterstarre erwacht - doch dann kam die Kälte zurück. Dadurch haben sie ihre Reserven verbraucht. "Jetzt geht es ums Überleben." Deshalb suchten sie warme Orte auf wie Terrassen, Gärten und Flure. "Außerdem gibt es bei den Häusern reichlich Mäuse", sagte Esterbauer. Er werde zurzeit dreimal pro Tag alarmiert.

"Man braucht sich nicht zu fürchten."

DPA Ringelnatter

Der Experte fängt die Tiere und entlässt sie in einer geeigneten Umgebung wieder in die Freiheit. "Manche Leute haben die Schlangen grausam zerhackt in ihrer Angst", sagte Happ. Die Tiere stünden aber unter Artenschutz. Und: "Man braucht sich überhaupt nicht zu fürchten."

Deutschland: Ringelnattern weit verbreitet

Auch in Deutschland sind die bis zu einen Meter langen Ringelnattern weit verbreitet, die Reptilien leben vor allem rund um Feuchtgebiete wie Seen, Flüsse, Sümpfe und Gartenteiche. Dort machen sie Jagd auf Frösche. Fühlen sie sich bedroht, können sich Ringelnattern totstellen - und sogar einen Blutstropfen aus ihrem Maul laufen lassen. Für den Menschen sind die Schlangen vollkommen ungefährlich, sie besitzen keine Giftzähne.

Dasselbe gilt für die Äskulapnattern, deren Männchen bis zu 1,8 Meter Länge erreichen können. Im Gegensatz zu den meisten anderen heimischen Schlangenarten sind die Tiere gute Kletterer und halten sich auch in Bäumen oder dem Gebälk von Hütten auf. Neben kleinen Nagern wie Mäusen ernähren sich Äskulapnattern von Vögeln.

Bei ihrem Lebensraum sind sie deutlich anspruchsvoller als die Ringelnattern. Sie kommen vor allem in lichten Laubwäldern oder bei Streuobstwiesen vor, wo sie offene Flächen zum Sonnen, ausreichend Nahrung und einen frostfreien Platz zum Überwintern finden. Deutschland bildet die nördliche Verbreitungsgrenze der Tiere, durch Landwirtschaft und Zersiedelung schrumpft ihr Lebensraum. Aktuell wurde sie nur noch an vier Stellen gefunden: im Donautal und an der unteren Salzach in Bayern sowie im Odenwald und bei Schlangenbad in Hessen.