Verhaltensauffälliger Panda in Berlin Das Meng-Meng-Rätsel

Familien und Schulklassen drängeln sich vor den Schaufenstern, jeder möchte einen Blick auf die neuen Stars des Berliner Zoos erhaschen: Seit die zwei Riesenpandas Meng Meng ("Träumchen") und Jiao Qing ("Schätzchen") im Juni aus China kamen, sind sie die unangefochtenen Hauptattraktionen. Hunderttausende Besucher haben die fast zehn Millionen Euro teure Panda-Anlage bereits besucht.

Doch nun trüben bedenkliche Neuigkeiten die Euphorie über die Berliner Pandabären: Während sich das Männchen Jiao Qing an die neue Umgebung gewöhnt zu haben scheint, verhält sich Pandadame Meng Meng auch drei Monate nach ihrer Ankunft auffällig. Sie läuft oft rückwärts, meist tapsig, stößt mit ihrem Hinterteil an Wände und Glasscheiben.

Ihr neues Gehege hat sie bislang nur rudimentär erkundet, wie Zoo-Sprecherin Katharina Marie Sperling sagt: "Sie begrenzt sich auf einen sehr kleinen Bereich." Anfangs musste sogar ein Teil des Geheges für Besucher gesperrt werden, um das scheue Tier nicht zu stören.

Meng Meng und Jiao Qing sind die einzigen beiden Pandabären in Deutschland. Der Panda Jiao Qing, ein 110-Kilo-Koloss, kam am 15. Juli 2010 in Chengdu zur Welt, in der Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan. Für die nächsten 15 Jahre soll er mit seiner Partnerin Meng Meng in Berlin bleiben. Als die beiden sich im Juli erstmals dem Publikum zeigten, kam sogar Kanzlerin Angela Merkel zu Besuch. China nutzt die Tiere auch, um die wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland zu pflegen.

Warum die Pandabärin mit den schwarzen Puschelohren solche Probleme hat, ist für den Zoo bislang ungeklärt. "Die Experten, mit denen wir zusammenarbeiten, haben noch keine Ursache finden können", sagt Sperling. "Aber wir werden weiter beobachten, wie sie sich entwickelt." Im Sommer hatte der Zoo noch gemutmaßt, es könne sich um Eingewöhnungsschwierigkeiten handeln. Auch von den Auswirkungen der "Panda-Pubertät" war die Rede - und davon, Meng Meng setzte sich vor Publikum auf diese Weise in Szene.

Tierschützer halten das für Unfug. Sie kritisieren schon lange, dass Pandas weltweit an Zoos verliehen werden. Denise Ade vom Deutschen Tierschutzbund kann im Fall von Meng Meng kein vergnügliches Verhalten erkennen: "Dieser Panda bringt offenkundig zum Ausdruck, dass er erheblich leidet und die Haltungsbedingungen vermutlich nicht den artgemäßen Bedürfnissen gerecht werden", sagt sie. "Es geht hier nicht um den Artenschutz, sondern darum, neue Zuschauermagneten im Zoo zu halten."

Yvonne Würz von der Tierrechtsorganisation Peta deutet das Rückwärtslaufen von Meng Meng als sogenannte Stereotypie - eine wiederholte, ziellose Handlung. "Der Panda im Berliner Zoo ist kein Einzelfall. Solche Verhaltensstörungen beobachten wir häufig bei Tieren in Gefangenschaft."

"Weitere Maßnahmen sind nicht geplant"

"Wir kennen zum Beispiel das Hin- und Her-Wanken von Elefanten oder das Auf-und Ab-Laufen von Raubkatzen", sagt Würz. Besonders betroffen seien Tiergruppen, die ein sehr großes natürliches Bewegungsbedürfnis hätten oder einen ganz besonderen Lebensraum bräuchten.

"Der Zoo Berlin sollte prüfen, ob die Gehege verbessert und Besucherzahlen reduziert werden müssen", sagt Würz. "Grundsätzlich fordern wir, dass Artenschutz nur im natürlichen Lebensraum der Tiere stattfinden sollte, anstatt Millionen für die Haltung und Zucht kranker Tiere in Gefangenschaft zu verschwenden." Ade vom Tierschutzbund lehnt die Zoo-Haltung zwar nicht grundsätzlich ab, formuliert aber eine wesentliche Voraussetzung: "Tiere dürfen nicht an die Haltungsbedingungen angepasst werden, sondern die Haltungsbedingungen sollten an die Bedürfnisse der Tiere angepasst werden."

Beim Zoo Berlin hält man diese Kritik für voreilig. "Es ist schon merkwürdig, dass die selbsternannten Tierschützer immer gleich eine Erklärung parat haben, während die von uns kontaktierten Experten keine Ursache finden", sagt Zoo-Sprecherin Sperling. Der Zoo arbeite unter anderem mit dem renommierten Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung zusammen, um Meng Meng besser zu verstehen. "Wichtig ist für uns erstmal, dass sie gut frisst und gut schläft. Für kooperatives Verhalten wird sie von uns besonders belohnt. Weitere Maßnahmen sind derzeit nicht geplant."