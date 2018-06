Polen Kinder gebissen - Behörden prüfen, ob Hund oder Wolf

Ein Wolf soll in Südostpolen zwei Kinder attackiert und verletzt haben. Polizeiangaben zufolge wurde das Tier, bei dem es sich mutmaßlich um einen Wolf handelt, von einem Jäger erschossen. Ergebnisse einer DNA-Untersuchung, die Aufschluss über Art und Herkunft des Tieres geben sollten, standen am Donnerstag noch aus.

"Wir müssen die Ergebnisse der DNA-Analyse abwarten", sagte Lukasz Lis vom südostpolnischen Umweltschutzamt in Rzeszow der Agentur PAP. Tollwut wurde nach Angaben des örtlichen Veterinäramts ausgeschlossen. Das Tier wies demnach keine Anzeichen einer Erkrankung auf.

"Untypisches Verhalten"

Laut den zuständigen Behörden griff das Tier die Kinder am Dienstagabend getrennt voneinander in der Gebirgslandschaft Bieszczady an, die an die Slowakei und die Ukraine grenzt. Erst wurde demnach ein acht Jahre altes Mädchen verletzt, dann nur zwei Kilometer weiter ein zehn Jahre alter Junge. Beide Kinder kamen zeitweilig ins Krankenhaus, wurden inzwischen aber wieder entlassen.

Die Naturschutzorganisation WFF Polska ermahnte, aufgrund des Vorfalls keine Panik vor Wölfen insgesamt zu verbreiten. Gesunde Wölfe würden Menschen eher meiden, betonte die Organisation. Angriffe auf Menschen seien ein absolut untypisches Verhalten.

Auch in Deutschland leben mittlerweile wieder Wölfe. Sicher nachgewiesen sind in Deutschland laut der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) 60 Rudel, 16 Wolfspaare und zwei Einzeltiere. Inklusive der in einem Rudel lebenden Jungtiere ergibt sich daraus die geschätzte Zahl von 370 Wölfen, die 2017 in Deutschland gelebt haben. Der deutsche Jagdverband glaubt, dass es in diesem Jahr schon mehr als tausend Wölfe sein könnten.

Die Ausbreitung des Wolfs führt immer wieder zu Konflikten mit Menschen. Der Jagdverband fordert deshalb seit Längerem, den Schutz der Wölfe zu lockern und sie zum Abschuss freizugeben. Die Tiere sind streng geschützt und dürfen nur in Ausnahmefällen geschossen werden.

Manche Jäger sehen Wölfe auch als unliebsame Konkurrenz. Es gibt Regionen in Deutschland, wo sie ein Wolfsrudel deutlich zu spüren bekommen, weil es plötzlich weniger Tiere zu jagen gibt und diese sich auch anders verhalten.

Auch die Bundesregierung will die Ausbreitung der Wölfe künftig besser kontrollieren und einzelne Tiere notfalls töten lassen. Das bestätigte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) in einem Interview. "Wo der Wolf keine natürlichen Feinde und auch keine Scheu mehr vor Menschen hat, müssen wir natürlich reagieren", sagte sie der "Passauer Neuen Presse". Es gehe hier auch um "Prävention und Entnahme". Die FDP fordert dagegen, die Tiere generell zum Abschuss freizugeben. Die wichtigsten Fakten zum Wolf lesen Sie hier.

Seit wieder Wölfe in Deutschland leben, ist kein Zwischenfall dokumentiert, in dem sich eines der Tiere einem Menschen gegenüber aggressiv gezeigt hat.