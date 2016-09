Satellitenbild der Woche Ein Meer wie gemalt

Die meisten der fotogenen Organismen sind mit bloßem Auge nicht sichtbar - einzelne Algen sind oft mikroskopisch klein. In Gruppen von Abermilliarden aber färben sie das Wasser grün. Die Barentsee verwandeln sie derzeit in eine Art Ölgemälde.

Das Randmeer des Arktischen Ozeans nördlich von Norwegen und vom europäischen Teil Russlands erlebt eine prächtige Algenblüte. Die Spätsommersonne lässt es sprießen, wie die Aufnahme des europäischen Satelliten "Sentinel-2A" zeigt, die am Freitag veröffentlicht wurde. Das Bild zeigt die natürlichen Farben.

Das tiefe Grün lässt den großen Einfluss der Algen erahnen: Die Färbung stammt vom Blattgrün, vom Chlorophyll, das der Fotosynthese dient: Algen wandeln Kohlendioxid (CO2) mithilfe des Chlorophylls und mit Sonnenlicht und Wasser in Zucker um - daraus bilden die Organismen wie Pflanzen ihre Zellen.

Studien zufolge binden Organismen im Meer mehr Kohlenstoff als alle tropischen Wälder zusammen. Sie filtern das Treibhausgas CO2 aus der Luft und bremsen auf diese Weise die Klimaerwärmung. Ohne sie wäre Schätzungen zufolge die Menge von CO2 in der Luft um mehr als 50 Prozent größer.

Besonders im prallen Sonnenlicht gedeihen die Algen. Kräftiger Wind facht die Blüte an: Er mischt das Wasser, wodurch Nährstoffe aus der Tiefe an die Oberfläche gelangen. Studien zeigen, dass besonders nach starken Winterstürmen in darauffolgenden Sommern große Algenblüte herrscht.

Sinken die Algenteppiche zu Boden, können sie zum Problem werden: Bakterien, die sich über sie hermachen, verbrauchen Sauerstoff. Bleibt kaum Sauerstoff übrig, entstehen sogar Todeszonen, in denen keine Tiere leben können.

Abgestorbene Algen setzen zudem Eiweiß frei, das gelegentlich als Schaum an die Küsten gespült wird. Badegäste an Stränden riechen dann stinkende Schwefelsubstanzen - Gase aus den Algenteppichen.