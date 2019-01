Kurioser Meeresbewohner Forscher finden 100 Millionen Jahre alten Schleimaal

Zugegeben, Schleimaale sind nicht die schönsten Tiere. Sie erinnern an pinke Schläuche. Tagsüber verharren sie meist eingegraben im Meeresboden und kommen nur nachts hervor. Statt Schuppen umhüllt sie eine dicke Schleimschicht. Augen, einen Kiefer oder Zähne haben sie nicht, stattdessen reißen sie mit einer Art hornbesetzter Zunge Fleischstücke aus ihrer Beute. Taucht ein Feind auf, können sie das Wasser um sich herum blitzschnell in eine Schleimwolke verwandeln, die die Kiemen der Gegner verstopft.

Diese Lebensweise ist so erfolgreich, dass sich die Tiere in den vergangenen Jahrmillionen kaum verändert haben. Ammoniten, Dinosaurier, Riesenfaultiere: Die Schleimaale haben alle überlebt. Und genau das macht die Tiere so interessant für Zoologen, denn sie gelten als der Ursprung der Wirbeltiere. Schleimaale besitzen zwar bereits einen skelettähnlichen Aufbau, dieser beschränkt sich aber auf nur wenige knorpelige Strukturen.

imago Schleimaal

War der Vorfahre aller Wirbeltiere ein Schleimaal?

Forscher streiten seit Jahrzehnten leidenschaftlich darüber, welcher Platz den Schleimaalen im Stammbaum der Tiere gebührt. Die einen, die sich vor allem auf Fossilfunde stützen, halten sie für eine Art Prototyp der Wirbeltiere. Das würde bedeuten, dass alle Fische und Wirbeltiere - also auch der Mensch - einen gemeinsamen Vorfahren hatten, der in etwa so aussah wie ein Schleimaal.

Die anderen argumentieren, Schleimaale seien so seltsam, dass sie eine eigene Abzweigung im Stammbaum der Tiere bekommen müssten. Die Forscher beriefen sich vor allem auf DNA-Analysen, die die Schleimaale eher in eine Reihe mit den Neunaugen stellen. Neunaugen gehören ebenfalls zu den ursprünglichen Wirbeltieren und haben keinen Kiefer. (Die Evolution des Kiefers ist eine spannende Geschichte, mehr dazu lesen Sie hier.) Der gemeinsame Vorfahre der Wirbeltiere hätte demnach eher wie ein Fisch ausgesehen.

Nun haben Forscher der University of Chicago ein 100 Millionen Jahre altes Fossil entdeckt, das diese Frage klären könnte, berichten sie im Fachblatt "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Der Fund ist extrem selten. Normalerweise bleiben die eher weichen Schleimaale nicht erhalten. Bei dem nun untersuchten Exemplar fanden sich sogar Rückstände der Schleimschicht. Diese enthielt viel Keratin, ein Stoff, aus dem auch Fingernägel bestehen.

"Wir haben nun ein Fossil, das den ursprünglichen Bauplan für Schleimaale um 100 Millionen Jahre zurückdatiert", sagt Forscher Tetsuto Miyashita. Nun gebe es auch den fossilen Beweis, dass der Aufbau der Tiere schon vor Millionen von Jahren eher dem der blutsaugenden Neunaugen ähnelte.

Die Forscher gehen deshalb davon aus, dass die Rundmäuler ihren Aal-ähnlichen Körperbau und ihre ungewöhnliche Ernährungsweise erst entwickelten, als sie sich schon vom Stammbaum der Wirbeltiere getrennt hatten. Damit wäre unser Ur-Ur-Ur-Ahne kein schleimiges Urtier, sondern ein Fisch.