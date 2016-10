Satellitenbild der Woche Herbstliches Schweden

NASA

Ruska wird die Laubfärbung in Lappland genannt - sie gilt als spektakuläres Naturschauspiel. Viele vergleichen es mit dem Indian Summer in Nordamerika. Der Nasa-Satellit "Landsat 8" hat das herbstliche Spektakel nun aus rund 700 Kilometern Höhe abgelichtet. Gut zu erkennen sind dunkelblaue Seen, erste Schneeflächen sowie die grüne und orange-braun gefärbte Vegetation.

Zu Lappland zählen der Norden von Norwegen, Schweden, Finnland und Russland. Die beiden hier gezeigten Aufnahmen zeigen den schwedischen Teil der nordeuropäischen Landschaft. Sie stammen vom 10. Oktober.

Bereits seit mehr als drei Jahren umkreist "Landsat 8" die Erde und hat schon Tausende Aufnahmen in elf verschiedenen Wellenlängenbereichen gemacht.

Die Vegetation in Lappland ist geprägt von Nadelbäumen sowie Birken, Eschen und Pappeln. Die auf den Satellitenfoto gut erkennbare herbstliche Färbung dürfte vor allem von Birken stammen. Doch auch Sträucher, die den Boden bedecken, tragen zum bunten Spektakel bei.

Die grüne Farbe der Blätter geht auf das Chlorophyll zurück. Der Farbstoff spielt eine zentrale Rolle bei der Photosynthese, weil er Licht absorbiert. Chlorophyll ist allerdings keine stabile Verbindung, es muss von den Pflanzen ständig neu produziert werden, was Licht und Wärme erfordert.

Wenn die Tage im Herbst kürzer werden und die Temperaturen fallen, sinkt aus verschiedenen Gründen der Chlorophyll-Anteil in Blättern. Andere Pigmente treten dann zutage, zum Beispiel Carotinoide, die für rote und gelbe Farben verantwortlich sind, und Anthocyane, die rote, violette und blaue Töne erzeugen.

Auf einem anderen Ausschnitt des Satellitenfotos von Nordschweden (siehe unten) ist sogar ein Flugzeug zu entdecken. Es befindet sich am linken unteren Ende eines langen weißen Strichs. Das ist der von den Triebwerken erzeugte Kondensstreifen.