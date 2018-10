Lange Schmelzperiode Schweizer Gletscher haben Milliarden Kubikmeter Eis verloren

Die etwa 1500 Gletscher in der Schweiz haben im Vergleich zum vergangenem September 1,4 Milliarden Kubikmeter oder 2,5 Prozent Eis verloren. Die Eismassen seien in großem Ausmaß verloren gegangen, berichtete die Akademie der Wissenschaften Schweiz.

Nur der sehr schneereiche Winter habe eine noch dramatischere Entwicklung verhindert, hieß es. Insgesamt hätten die Gletscher in zehn Jahren ein Fünftel ihres Volumens verloren.

Die Entwicklung sei bemerkenswert, weil nach dem vergangenen Winter teils Rekordschneehöhen gemessen worden waren, so die Akademie.

87 Prozent der Tage nie unter der Null-Grad-Marke

Im Kanton Wallis hätten die Gletscher etwa zu Beginn der Schmelzperiode bis zu 70 Prozent mehr Schnee gehabt als im Durchschnitt vergangener Jahre. In manchen Tälern sei gleichzeitig so viel Schnee gefallen, wie nur alle 70 Jahre zu erwarten sei. Bis Ende März habe oberhalb von 2000 Metern noch bis zu doppelt so viel Schnee gelegen wie in früheren Jahren zu dieser Jahreszeit.

MEHR ZUM THEMA Interaktive Karte Hier bedroht der Klimawandel Skigebiete

Das Sommerhalbjahr von April bis September sei in der Schweiz mit Abstand das wärmste seit Beginn der Messungen Mitte des 19. Jahrhunderts gewesen, schreibt die Akademie. Auf dem 2540 Meter hohen Weissfluhjoch sei die Temperatur in den Sommermonaten etwa an 87 Prozent der Tage nie unter die Null-Grad-Marke gefallen.

Zwar lassen sich Einzelereignisse nie sicher auf die Erderwärmung zurückführen. Der langfristige Trend ist jedoch klar.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass Schnee und Eis in den Alpen bis zum Ende des Jahrhunderts deutlich schwindet. Bereits im Jahr 2015 hatten sie vor dem Schrumpfen der Gletscher im Alpenraum gewarnt, auch in der Schweiz. 2016 erholte sich die Eisschicht zwischenzeitlich durch den kalten Sommer etwas, am generellen Trend änderte das jedoch nichts.