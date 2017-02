Schweizer Alpen Der Permafrost taut

In den Schweizer Alpen wird der Permafrost genannte Dauerfrostboden immer wärmer. In 10 bis 20 Meter Tiefe sei die Temperatur im permanent gefrorenen Untergrund teils auf neue Höchstwerte gestiegen, berichteten die Akademien der Wissenschaften Schweiz. Allerdings werden die Temperaturen je nach Standort erst seit 10 bis 25 Jahren gemessen.

Am Gipfel des Stockhorns bei Zermatt auf 3400 Meter Höhe sei die Bodentemperatur in der Tiefe von minus 2,6 Grad im Oktober 2011 auf minus 2,0 Grad im Oktober 2016 gestiegen, hieß es. Der Wärmetrend in der Tiefe habe sich 2016 trotz leicht niedrigerer Oberflächentemperaturen fortgesetzt. An der Oberfläche sorgte die Witterung für zumindest vorübergehende Besserung der Lage.

Späte Schneeschmelze

2016 habe es erst spät geschneit, sodass der Boden ohne isolierende Schneeschicht länger Wärme abgeben konnte. Dann sei der Schnee spät geschmolzen und der Boden blieb unter der Schneedecke vor sommerlicher Erwärmung geschützt. Deshalb sei die mittlere Temperatur an der Oberfläche 2016 im Durchschnitt etwa ein Grad niedriger gewesen als im Jahr davor.

Bei dem trockenen Hochdruckwetter Ende 2016 mit wenig Schnee habe der Boden an der Oberfläche gut auskühlen können. "Dennoch ist längerfristig weiterhin von steigenden Bodentemperaturen sowie von einem langsamen, aber stetigen Auftauen des Permafrosts auszugehen", hieß es.

Schnelle Gletscherbewegung

Die Forscher stellten auch fest, dass sich die von ihnen vermessenen Blockgletscher vergleichsweise schnell in Richtung Tal bewegen. Die abwärtskriechenden Schuttmassen aus Eis und Gestein bewegten sich vielerorts mehrere Meter pro Jahr. Die Rekordwerte von 2015 seien meist aber etwas unterschritten worden.

Es ist nicht die einzige Gegend in der Schweiz, in der sich die Landschaft durch steigende Temperaturen verändert. Erst im Januar hatten Forscher berichtet, dass sich der Aletschgletscher in den Berner Alpen immer weiter zurückzieht. Dadurch ist ein Hang ins Rutschen geraten. Er bewegt sich 30 Zentimeter im Jahr Richtung Tal.