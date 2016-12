Satellitenbild der Woche Auf Seen sehen

Im Südosten die teils schneebedeckten Alpen, im Nordwesten das Juragebirge. Der Erdbeobachtungssatellit "Sentinel 2A" hat die Schweiz fotografiert. Aus mehreren Aufnahmen ist dieses Bild entstanden, das die Europäische Weltraumbehörde Esa jüngst veröffentlicht hat.

Auffällig: die Vielzahl der Seen. Tausende sind in der letzten Eiszeit vor 15.000 Jahren durch Gletscher entstanden. Zwei bilden die natürliche Grenze zu den Nachbarstaaten. So etwa der Genfersee im Westen, der teilweise auch zu Frankreich gehört. Im Osten teilt sich die Schweiz den Bodensee mit Deutschland und Österreich.

Der größte See innerhalb der Schweiz ist mit knapp 218 Quadratkilometern der Neuenburgersee. Er liegt im Nordwesten des Landes. Auch beliebt: Der Vierwaldstättersee bei Luzern. Er ist umgeben von Bergen der Voralpen. Die Stadt Luzern befindet sich am westlichen Ende des Gewässern.

Dass die Seen auf der Satellitenaufnahme verschiedene Wasserfarben haben, liegt an der unterschiedlichen Zusammensetzung der Algen. Bei manchen der Gewässer bestimmt auch feines Gestein die Wasserfarbe, das von den Gletschern ins Tal getragen wird.

Einer dieser Gletscher ist, wenn man die Region ein wenig kennt, im unteren mittleren Teil des Bildes zu erkennen: der Aletschgletscher. Er ist der größte Gletscher in den Alpen und liegt auf gut 1500 bis 4160 Metern Höhe. Der Gletscher ist fast 23 Kilometer lang und knapp 82 Quadratkilometer groß. Seit 2001 gehört er zum Unesco Weltnaturerbe. Durch die Erderwärmung wird das Eis in der Region jedoch weniger.

Nördlich der Alpen fällt das Gelände ab. Das Plateau im Zentrum des Landes bedeckt ungefähr ein Drittel der Fläche. Hier liegen große Städte, etwa Zürich und Bern. Kein Wunder also, dass dieser Teil des Landes der am dichtesten besiedelte ist. Zahlreiche Gewerbe, Fabriken und landwirtschaftliche Betriebe haben sich in dem Gebiet niedergelassen.