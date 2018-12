als Jugendliche stopfte ich an jedem Silvester Kartons mit D-Böllern in meinen Rucksack. Drei dieser sogenannten Schinken konnte ich übereinanderstapeln, dann ging der Reißverschluss mit dem Diddl-Maus-Anhänger gerade noch so zu. In einer Nacht habe ich locker 240 Böller verknallt - und mein ganzes Taschengeld gleich mit.

Irgendwann habe ich den Spaß am Böllern aber verloren. Weil ich begriff, wie viel Müll ich damit produziere. Weil ich den Krach nicht mehr toll fand, sondern nervig und weil einmal ein Fisch bäuchlings im Dorfteich schwamm, nachdem ich einen Böller hineingeschmissen hatte (die explodieren auch unter Wasser) - ob es da einen ursächlichen Zusammenhang gab, weiß ich nicht.

Seitdem zünde ich zum Jahreswechsel höchstens eine Wunderkerze oder lasse eine Knallerbse fallen. Die Böller und Raketen habe ich nie vermisst - bis neulich, als ich einen Freund von früher wiedertraf. Gemeinsam schwelgten wir in Böller-Erinnerungen; die Faszination, etwas ganz laut knallen zu lassen, genau dann und dort, wo wir wollten. Wir hatten damals plötzlich Macht, obwohl Mama uns abends noch die Klamotten für den nächsten Tag rauslegte.

Getty Images

Dieses Jahr will ich mich noch mal so fühlen. Empörend, ich weiß. Böllern an Silvester verpestet die Umwelt und verschlingt Geld, das Leute anderswo dringend brauchen könnten. Es ist schlichtweg unvernünftig. Das gilt aber auch für Rauchen, Wettessen und SUV fahren in der Stadt. Die Menschen machen es dennoch.

Ich habe mich gefragt: Geht Böllern auch umweltfreundlich? Und welche Knaller lohnen sich wirklich? Das Umweltbundesamt und ein Pyrotechniker gaben zwei ernüchternde Antworten:

Erstens: Den umweltfreundlichen Fairtrade-Bio-Böller gibt es nicht . Jede Explosion eines Böllers verursacht Feinstaub. Etwa zwei Prozent der menschengemachten Feinstaubemissionen pro Jahr stammen vom Silvesterfeuerwerk. Außerdem hinterlässt jeder Böller Müll. Allein in München sammelte die Straßenreinigung im vergangenen Jahr 50 Tonnen Silvesterabfall ein. Wer seine Straße zumindest etwas sauberer halten will, kann die Böllerabfälle selbst auflesen und im Restmüll entsorgen. Blindgänger sollte man aber vorher eine halbe Stunde lang in Wasser tauchen und erst dann wegschmeißen.

Zweitens: Die Böller aus meiner Jugend gibt es kaum noch. "Die wurden kaputt gespart", erzählte mir der Pyrotechniker Dirk Abolins. Ein Durchschnittsböller enthalte heute nur noch zwei Gramm Schwarzpulver, erlaubt wäre das Dreifache. Zwar gebe es auch wieder Retro-Böller, die kosten aber zwischen 40 und 45 Euro pro Schinken - im Vergleich zu fünf bis sechs Euro für die herkömmlichen Böller.

Ich werde die Retro-Böller testen. Und wer weiß, vielleicht reichen im nächsten Jahr wieder Wunderkerzen und Knallerbsen.

Wer sich für die Feinstaub-Problematik an Silvester interessiert, dem empfehle ich einen Artikel meines Kollegen Axel Bojanowski. Der Beitrag ist zwar aus dem vergangenen Jahr - aber noch immer aktuell.

Sie haben genug von Günther Jauchs Jahresrückblick? Wie wäre es dann mit einer Rückschau auf die diesjährigen Wissenschafts-Desaster ? Die Zeitschrift "The Scientist" hat die Top-Ten der Rückrufe von vermeintlichen Fachpublikationen gekürt. Darunter sind haarsträubende Täuschungsversuche: Ein MIT-Forscher will beispielsweise ein Paper gemeinsam mit Kim Kardashian geschrieben haben.

Mein Wunsch für das kommende Jahr: Ein Lebenszeichen des Marsroboters "Opportunity" . Das Mini-Auto ruckelt seit 2004 über die Marsoberfläche und trotzte den widrigsten Bedingungen - bis zu einem Sandsturm vor gut sechs Monaten. Seitdem hat "Opportunity" nichts mehr von sich hören lassen. Die Nasa glaubt trotzdem an ein Comeback, berichtet mein Kollege Christoph Seidler aus Pasadena.

Was wir wissenschaftlich für 2019 noch so erwarten dürfen, hat das Fachblatt "Nature" zusammengefasst. China könnte demnach zum weltweit größten Geldgeber für Forschung aufsteigen. Außerdem experimentieren ab dem kommenden Jahr Forscher, ob die Erde künstlich gekühlt werden kann und in China soll das größte Radioteleskop der Welt in Betrieb gehen.

Bild der Woche

Lava und Asche spie der Ätna, Europas größter aktiver Vulkan, in der Nacht zum 24. Dezember. Die Urgewalt des Ausbruchs ließ im Osten der Insel Sizilien mehrfach die Erde beben; hunderte Einwohner mussten ihre Wohnungen verlassen, zeitweilig blieb der Flughafen von Catania geschlossen. Zuletzt war der Ätna im Frühjahr 2017 ausgebrochen. Auch der Vulkan Stromboli auf den benachbarten Äolischen Inseln scheint wieder aktiv zu werden.

Getty Images

80.000 Kilometer werden bis 2050 die bestehenden und geplanten Megakanäle messen, die Süßwasser für Industrie und Landwirtschaft führen - eine Länge, die dem doppelten Erdumfang entspricht. Das berichten Umweltwissenschaftler im Fachblatt "Frontiers in Environmental Science". Als nächstes wollen die Forscher um die Tübinger Umweltsystemanalytikerin Christiane Zarfl die Auswirkungen solcher künstlichen Flüsse untersuchen.

