Singvögel: Als Inselhopper um die Welt

Abgesehen von der Antarktis sind sie rund um den Globus zu finden: Mehr als 5000 Arten von Singvögeln trällern heute auf der Welt. Zu ihnen gehören bekannte und verbreitete Spezies wie Krähen und Spatzen, aber auch Sangeskünstler wie Leierschwänze oder die Nachtigall.

Aufgrund von Fossilien-Funden und genetischen Untersuchungen glauben viele Experten, dass die Singvögel eigentlich in Australien entstanden sind. Wann das genau war und wie sich die Vögel von dort ausbreiteten, galt unter Fachleuten jedoch als umstritten.

Nun gibt es eine neue Theorie, wie die globale Wanderung der Tiere vor Jahrmillionen vonstatten ging. Demnach hüpften die Vögel einst von Australien über zahlreiche Inseln nach Asien - und von dort in den Rest der Welt. Die Inseln seien durch tektonische Bewegungen der Landmassen in der sogenannten Wallacea-Region zwischen Australien und Asien entstanden, berichten US-Forscher im Fachblatt "Nature Communications".

Eilande wie Bali und Lombok, Borneo und Sulawesi halfen den Singvögeln also dabei, den Ozean zu überwinden. Robert Moyle von der University of Kansas in Lawrence und seine Mitarbeiter analysierten das Erbgut von 104 Singvogel-Arten. Diese repräsentieren zusammen etwa 70 Prozent aller Singvogel-Familien, so die Forscher. Die Experten rekonstruierten mithilfe der genetischen Daten die Verwandschaftsbeziehungen und ermittelten, wie alt die jeweiligen Spezies sind.

Demnach entstanden die Singvögel in Australien, und zwar vor etwa 33 Millionen Jahren während des Eozäns. Zu diesem Zeitpunkt lagen tausende Kilometer zwischen Australien und dem nächsten Kontinent. Neue Arten entstanden folglich zunächst in Australien, ab einem Zeitpunkt vor etwa 28 Millionen Jahren. Dieser Prozess beschleunigte sich vor etwa 23 Millionen Jahren.

Neuguinea als Rückzugsgebiet

Die Artenexplosion fiel zeitlich mit dem Auftauchen neuer Inseln in der Wallacea-Region zusammen, berichten die Wissenschaftler nach biogeografischen Analysen. Die Wallacea ist ein Übergangsgebiet zwischen Australien und Asien, in dem Tierarten beider Kontinente zu finden sind. Ihre Untersuchung bringe Erkenntnisse zur Evolution der Singvögel besser mit der Geschichte der Erde zusammen, schreiben die Forscher.

"Unseren Schätzungen zufolge sind die Singvögel nur halb so alt wie bisher angenommen. Sie entwickelten sich demnach in einer ganz anderen geologischen Landschaft als zuvor gedacht", erläutert Mitautor Carl Oliveros von der University of Kansas. "Das stellt auch vorherige Hypothesen zur Ausbreitung der Singvögel nach Afrika über Landmassen im Indischen Ozean infrage, denn die Landmassen lagen zu dem Zeitpunkt unter Wasser, den wir für die Diversifizierung annehmen."

Auch die Insel Neuguinea habe anders als bisher angenommen vermutlich keine Rolle bei der frühen Aufspaltung der Singvogel-Arten gespielt. Die große Artenvielfalt dort sei vielmehr darauf zurückzuführen, dass die Insel als Rückzugsgebiet für Spezies gedient hat, die in Australien entstanden waren, aber dort aufgrund von veränderten Umweltbedingungen nicht mehr leben konnten.

Wie weit manche Singvögel fliegen können, zeigt etwa das Beispiel des Streifenwaldsängers. Die Tiere wiegen nur zwölf Gramm - und fliegen im Herbst auf dem Weg in ihr Winterquartier von Nord- nach Südamerika über den Atlantik. Ohne Pause.