Satellitenbild der Woche Feuchtgebiete

Als die Nasa Ende Januar 2015 ihren Satelliten "SMAP" ("Soil Moisture Active Passive") von der kalifornischen Luftwaffenbasis Vandenberg ins All schoss, sah zunächst alles gut aus. Mit einem Radar und einem Radiometer sollte er aus rund 660 Kilometern Höhe den Feuchtgehalt der Böden weltweit messen. Vor allem Land- und Forstwirte nutzen diese Daten.

Allerdings fiel das Radar des Satelliten schon im Juli 2015 aus, nur gut fünf Monate nach dem Start. Schuld daran, so Experten, könnten Probleme mit einem Hochleistungsverstärker für die Radarsignale gewesen sein.

Zum Glück hatte "SMAP" neben dem Radar noch ein zweites Instrument an Bord, das Radiometer. Und weil dieses keine Strahlung aussendet, sondern nur von der Erde kommende Mikrowellen auffängt, war es vom Ausfall des Verstärkers auch nicht betroffen. Deshalb konnte die US-Weltraumbehörde Nasa nun auch das oben gezeigte Bild veröffentlichen. Es zeigt die Veränderung der Bodenfeuchte im vom Sturm "Harvey" betroffenen Katastrophengebiet in Texas.

Gezeigt wird in der grafischen Darstellung, wie sich die Bodenfeuchte zwischen dem 19. und dem 27. August verändert hat. Ganz aktuelle Daten lagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung allerdings noch nicht vor - in Wahrheit ist die Lage inzwischen auf jeden Fall dramatischer. Zum Teil sind Regenmengen jenseits von 125 Litern pro Quadratmeter gefallen.

Je dunkler die Farbe, desto höher der Wasseranteil im Erdreich - und je größer der Punkt, desto stärker die Veränderung zur Zeit vor Ankunft von "Harvey" über dem Texanischen Festland. Dass das Gebiet der Stadt Houston in der Grafik weiß erscheint, hat mit einem der Gründe für die schweren Überflutungen dort zu tun: In der Metropolregion ist besonders viel Boden versiegelt, Wasser kann also nicht versickern.

NASA. Dieses Bild des Nasa-Astronauten Randy Bresnik von der ISS zeigt, wie das Wasser der Überflutungen ins Meer strömt.

Für den Satelliten heißt das, dass er nichts messen kann. Für die Menschen in Houston bedeutet das freilich etwas viel Dramatischeres: Weil in der Stadt so viele Flächen zugebaut wurden, sind die Fluten nun so verheerend ausgefallen.

"SMAP" kann - wenn man das so formulieren will - etwa fünf Zentimeter in den Boden hineinsehen. Er fasst jeweils Gebiete von neun Kilometern Durchmesser zu einem Messpunkt zusammen. Wegen früherer Regenfälle habe in manchen Bereichen die Bodenfeuchte bereits vor "Harvey" bei bis zu 40 Prozent gelegen, berichtet die Nasa. Das bedeutet: Die Aufnahmefähigkeit für Regen war bereits sehr eingeschränkt.

Und wo es trockeneren Boden gegeben habe, sei die Situation womöglich auch kaum besser gewesen. Der Untergrund von Texas brauche bei Regen einige Zeit, um sich aufzulockern, so die Nasa. Vergleichbar sei das mit einem Schwamm. Auch da dauere es eine Weile, bis dieser genügend Wasser aufnehmen könne.

Mittlerweile habe man in Texas Bodenfeuchten bis zu 60 Prozent. Im Falle eines weiteren Sturms wäre damit die Aufnahmefähigkeit für Regen noch niedriger.