Statistische Auswertung Supervulkane brechen häufiger aus als gedacht

Es ist eine harmonische Landschaft. Sanft plätschern die Wellen auf dem Lake Taupo, dem größten See Neuseelands. Sattgrüne Berge steigen an den Ufern auf 500 bis 700 Meter Höhe an. Etwas weiter entfernt wird die Landschaft der Nordinsel dramatischer, hier stehen die schneebedeckten Vulkane Mount Tongariro und Mount Ngauruhoe.

Doch auch der 622 Quadratkilometer große Lake Taupo - zum Vergleich: der Bodensee kommt mit Ober und Untersee nur auf 536 Quadratkilometer - verdankt seine Existenz einem Vulkan. Und der war unfassbar groß.

Die folgenschwerste Explosion dieses Taupo-Vulkans ist der sogenannte Oruanui-Ausbruch. Er fand vor etwa 26.500 Jahren statt. Das war deutlich, bevor Menschen überhaupt sesshaft wurden - geschweige denn, bevor sie nach Neuseeland kamen. Ackerbau betreibt die Menschheit seit etwa 17.000 Jahren, die ersten Siedler erreichten Neuseeland vermutlich vor rund 800 Jahren.

Beim Oruanui-Ausbruch wurden Schätzungen zufolge unvorstellbare 1170 Kubikkilometer an Material aus dem Erdinneren ausgeworfen. Auf den rund 1000 Kilometer von der Gegend entfernten Chatham-Inseln lassen sich bis zu 18 Zentimeter dicke Schichten von Vulkanasche dieses Ausbruchs nachweisen.

Das Wüten am Taupo gilt unter Geologen als die bisher letzte Eruption eines sogenannten Supervulkans. "Alles in allem können wir ein bisschen glücklich sein, seither keine Supereruption erlebt zu haben", sagt Jonathan Rougier, Statistiker an der Universität im britischen Bristol.

Und Rougier muss es wissen, er ist schließlich einer der Autoren einer aktuellen Studie, wonach solche Supereruptionen erdgeschichtlich gesehen deutlich häufiger vorkommen als bisher angenommen - im Durchschnitt vermutlich alle 17.000 Jahre (wobei der tatsächliche Wert zwischen 5200 und 48.000 Jahren schwanken könnte).

In der Fachzeitschrift "Earth and Planetary Science Letters" berichten die Forscher von ihren zugrundeliegenden Analysen in der "Large Magnitude Explosive Volcanic Eruptions database". Bislang war man davon ausgegangen, dass entsprechende Supereruptionen nur in einem Abstand von 45.000 bis 714.000 Jahre auftreten.

Als Supereuption bezeichnen Forscher Ereignisse, bei denen mindestens 1000 Gigatonnen Gesteinsschmelze aus dem Erdinnern ausgeworfen werden. Die bei solch einem Ereignis entstehende Aschewolke kann einen ganzen Kontinent bedecken und das Weltklima dauerhaft verändern. Im schlimmsten Fall könnten Millionen von Menschen sterben.

Rougier macht aber auch eines klar: Dass es seit dem Taupo-Ausbruch keine Supereruption gegeben hat, bedeutet nicht, dass solch ein Ereignis sozusagen überfällig ist. "So regelmäßig arbeitet die Natur nicht." Man könne aber durchaus sagen, dass Vulkane für die menschliche Zivilisation bedrohlicher seien als bisher geglaubt.

Es gebe aber keinen Grund, sich auf eine Supereruption vorzubereiten. Die Menschheit habe andere wichtige Themen, die für diese und kommende Generationen wichtig seien, so Rougier.