Thailand Mehr als hundert Schuppentiere beschlagnahmt

In Thailand hat der Zoll 136 geschmuggelte Schuppentiere gerettet. Dies sei der größte Fund von lebenden Exemplaren dieser gefährdeten Tierart seit mehreren Jahren, teilte die Zollbehörde am Donnerstag mit. Die Insektenfresser wurden in zwei Lastwagen im Süden Thailands gefunden - zusammen mit 450 Kilogramm Schuppen im Wert von umgerechnet 63.000 Euro.

Schuppentiere, die einzigen Säugetiere mit Schuppen, gehören zu den am meisten illegal gehandelten Tierarten. Sie sollten vermutlich über Laos und Vietnam nach China geschmuggelt werden. Die Behörden hätten Hinweise erhalten, dass die Tiere in zwei Trucks von Malaysia aus ins Land gebracht werden sollten, sagte Kulit Sombatsiri vom Zoll. Die Organisation TRAFFIC, die sich gegen illegalen Tierhandel einsetzt, hatte erst kürzlich Sorgen geäußert, dass Malaysia für Schmuggler von Schuppentieren und Elfenbein immer häufiger als Transitland genutzt wird.

Angebliche Heilkräfte

Den Schuppen werden in der traditionellen chinesischen Medizin Heilkräfte zugeschrieben. Tatsächlich bestehen sie jedoch - genau wie das Horn der Nashörner - aus dem gleichen Material wie Fingernägel. Ein gesundheitlicher Nutzen ist nicht nachgewiesen. Abgesehen davon gilt das Fleisch der Tiere in Vietnam und manchen Teilen Chinas als Delikatesse.

Alle acht Schuppentierarten sind nach Angaben des Artenschutzabkommens Cites vom Aussterben bedroht. Die größten Arten wiegen etwa 30 Kilo, die kleinsten 2 bis 3 Kilo. Die Schuppen aus Keratin machen im Schnitt ungefähr 20 Prozent des Körpergewichts aus.

Erst im Februar hatten Behörden drei Tonnen Material von afrikanischen Schuppentieren am Flughafen von Bangkok beschlagnahmt. Im Mai wurden sieben Tonnen Schuppen in Hongkong konfisziert. Die in Thailand in diesem Jahr bislang konfiszierte Menge beträgt 2,9 Tonnen Schuppentiermaterial im Wert von etwa 29 Millionen Baht (gut 730.000 Euro).