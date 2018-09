Besuch aus arktischen Gewässern Beluga-Wal in der Themse beobachtet

Britische Behörden prüfen Berichte, nach denen ein Beluga-Wal in der Themse schwimmt. "Ich kann nicht glauben, dass ich das schreibe. Kein Scherz - ein Beluga in der Themse", berichtet Dave Andrews, der sich selbst als Ökologen bezeichnet, bei Twitter. Dazu postete er ein Video des Tieres, das er in der Nähe von Gravesend in Kent aufgenommen habe.

Can't believe I'm writing this, no joke - BELUGA in the Thames off Coalhouse Fort @RareBirdAlertUK pic.twitter.com/6VtrJ1PVc6 — Dave Andrews (@iPterodroma) 25. September 2018

Noch ist nicht offiziell bestätigt, dass es sich tatsächlich um einen Beluga handelt. Sollte es sich aber tatsächlich um einen solchen Wal handeln, wäre das eine Sensation. Belugas, auch Weißwale genannt, leben eigentlich in arktischen und subarktischen Gewässern. Sie gehören zu den Gründelwalen und sind leicht an ihrer charakteristischen weißen Farbe und der Auswölbung an ihrer Stirn zu erkennen.

AP Beluga-Weibchen in einem Zoo in Atlanta (USA)

Laut Tierschützern wurde noch nie ein Beluga so weit südlich vor der britischen Küste beobachtet. Zuletzt wurden Belugas in Großbritannien demnach im Jahr 2015 vor der Küste Northumberlands gesichtet, also viel weiter nördlich. Die Tiere waren damals kurz nach ihrer ersten Sichtung wieder im offenen Meer verschwunden.

Inzwischen haben sich Dutzende Schaulustige an der Themse versammelt, um einen Blick auf den Besucher aus der Arktis zu werfen. Britische Behörden fordern Schaulustige jedoch auf, sich dem Wal nicht zu nähern. Er könnte sonst zusätzlich gestört werden.

Tierschützer hoffen, dass das Tier von allein zurück ins offene Meer findet. Die Themse ist einer der längsten Flüsse Englands und führt durch Städte wie London, Oxford oder Windsor.