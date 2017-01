Seltener Trilobit Dieses Fossil zeigt, was 'ne Harke ist

Fossile Trilobiten kann man für ein paar Euro auf jedem Weihnachtsmarkt kaufen. Neben Ammoniten gehören sie zu den meistgehandelten Fossilien überhaupt. Mehr als 270 Millionen Jahre bewohnten sie die Meere: frühe Vertreter der Gliederfüßer, zu denen heute beispielsweise Insekten, Krebs- und Spinnentiere gehören.

Trilobiten brachten eine immense Fülle von Arten hervor, deren kleinste nur Millimeter und deren Riesen 70 Zentimeter maßen. Unter den Arthropoda (bedeutet etwa: "Fuß mit Gelenk") bildeten sie eine eigene Klasse. Doch vor etwa 250 Millionen Jahren war Schluss, die Trilobiten starben aus.

Was von ihnen übrig blieb, erinnert oft an überdimensionierte, versteinerte Asseln. Gut zu erkennen ist ihr Panzer, der in drei Segmente unterteilt ist (Trilobit = "Drei-Lapper"). Manchmal sieht man am Kopf auch noch Facettenaugen.

Trilobit mit Bein: eine echte Seltenheit

Was man hingegen so gut wie nie sieht, sind ihre Beine oder andere Teile, die unter dem Panzer lagen. Das liegt auch daran, dass die wohl weicher waren als der oben liegende Schild - und was weich ist, wird weniger häufig versteinert.

Genau das macht den Fund dreier Trilobiten der Art Megistaspis hammondi zu etwas wirklich Besonderem: Die kleinen, wenige Zentimeter messenden Fossilien zeigen Versteinerungen sowohl von Weichteilen des Körpers als auch der Beine. Über die urzeitliche Seltenheit berichten Juan C. Gutiérrez-Marco und seine Co-Autoren nun im Journal "Scientific Reports".

Während der Aufbau des Megistaspis-Mitteldarms wohl nur Vollzeit-Trilobiten-Nerds interessiert, dürften die ungewöhnlich deutlichen Beinabdrücke im 480 Millionen Jahre alten Stein selbst Paläontologie-Laien faszinieren. Denn sie gleichen fast schon einer Filmaufnahme aus einer Ära, in der die Erde eine ganz andere war als heute.

Trilobiten verfügten, wie manche Krebstiere heute, über sogenannte Spaltbeine: Ihre Gliedmaßen waren in zwei Teile gegabelt, die hoch spezialisiert unterschiedliche Aufgaben hatten. Der äußere, Schwimm- oder Kiemenbein genannte Bein-Ast, der Expodit, war mit fächerartigen Strukturen besetzt. Er diente wohl der Bewegung im und wahrscheinlich auch der Sauerstoffaufnahme aus dem Wasser. Der innere, Endopodit oder Laufbein genannte Teil diente der Bewegung am Grund.

Aber offenbar nicht nur. Zum ersten Mal gelang bei den drei gefundenen Megistaspis der Nachweis von ausgeprägten Dornenreihen an den Unter- wie Oberseiten der vorderen Gliedmaßen. Sie lassen die Beine wie Kämme oder Harken mit harten Fortsätzen erscheinen (siehe Bildergalerie). Und genau das, glauben die Forscher, waren sie wohl auch.

Denn die Abdrücke dieser Gliedmaßen passen perfekt zu bisher rätselhaften, Cruziana rugosa genannten Spurenfossilen.

Spurenfossile sind im Stein konservierte Spuren der Handlungen und Bewegungen archaischer Lebewesen. Dazu zählen beispielsweise Fußabdrücke, Schleifspuren, Fress- und Lagerspuren oder andere, schwer zu deutende Indizien für die Bewegung von Sediment, verursacht durch ein Tier. Die Bewegungs-, Fress- und Ruhespuren von Trilobiten bezeichnet man als Cruziana.

Und unter denen gehörten die Rugosa-Spuren zu den schwer zu deutenden: Man interpretierte sie als Buddelspuren irgendeiner Art. Der Spurenfossilien-Spezialist Adolf Seilbacher hatte vermutet, dass diese Spuren entstanden, als manche Trilobiten mithilfe ihres Kopfes und von Grabbeinen das Sediment "umpflügten".

Genau das bestätigt nun die aktuelle Studie von Gutiérrez-Marco und seinen Mitautoren: Offenbar durchharkte Megistaspis mit seinen Vorderbeinen das Sediment, während das Tier sein Kopfsegment in den nun aufgelockerten Meeresboden drückte, um darin nach Nahrung zu suchen.

Die hinteren Gliedmaßen, ab Beginn des Mittenkörper-Segmentes ohne die beschriebenen Stacheln oder Zinken, schoben das Tier derweil vorwärts. Wie ein Pflug grub sich Megistaspis so durch den Schlamm und hinterließ dabei die typischen, wirr anmutenden Cruziana-rugosa-Spuren.

Die Bodenhaftung macht Megistapsis zu einem ziemlich typischen Vertreter seiner Familie. Es gab wohl auch frei schwimmende, räuberisch lebende Trilobiten, doch die meisten waren Bodenbewohner, die dort jagten, Aas fraßen, Pflanzen abweideten oder eben das Sediment filtrierten. Man geht davon aus, dass Trilobiten ihre "Karriere" so begannen - es erklärt auch den Körperbau mit einem harten Rückenpanzer und einer weichen Körperunterseite.

Im Gefahrenfall zeigten sie sich als harte Nüsse: Sie bogen sich um das relativ flexible, wie ein Kettenhemd mehrfach segmentierte Mittenteil ihres Panzers zu einer perfekt gepanzerten, kleinen Kugel - mit dem großen, stark gepanzerten Kopfteil als Deckel.