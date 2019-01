Ehemaliges Touristenziel Türkische Stadt Hasankeyf droht zu versinken

Bis vor wenigen Jahren war Hasankeyf ein beliebtes Ziel für Touristen aus aller Welt, nun kämpft die türkische Stadt ums Überleben: Viele der Sehenswürdigkeiten sind verschwunden und statt der Touristenbusse drängen sich heute Baufahrzeuge auf den Straßen. Denn in wenigen Monaten soll die jahrtausendealte Stadt in einem Stausee versinken.

"Es gibt so viel Geschichte hier. Bei jedem Spatenstich stößt man auf eine andere Zivilisation", sagt Ridvan Ayhan, während er von der berühmten Zitadelle auf die Altstadt am Ufer des Tigris schaut. "Hasankeyf zerstören bedeutet, ein großes Verbrechen begehen." Ridvan Ayhan kämpft mit seinem Verein "Hasankeyf am Leben erhalten" seit Jahren gegen den Ilisu-Staudamm, der den Tigris zu einem riesigen See aufstauen soll.

Assyrer, Römer, Seldschuken und zahlreiche andere Kulturen haben ihre Spuren in der Stadt hinterlassen, und die Klippen oberhalb des Flusses sind voller Höhlen, die über Jahrtausende bewohnt waren. Doch all das soll verschwinden.

Moscheen wurden vor der Flutung gerettet

Auch aus Sicht von Archäologen ist die Flutung von Hasankeyf und rund hundert weiterer Dörfer eine Tragödie. Für die Regierung von Recep Tayyip Erdogan, der 2006 den Grundstein gelegt hat, ist der Damm ein zentrales Element des Projekts zur Entwicklung im Südosten Anatoliens (GAP), mit dem vor allem Bewässerung und Energieproduktion vorangetrieben werden soll.

In den vergangenen Monaten sind mehrere von der Flutung bedrohte Moscheen und Grabmäler auf fahrbaren Plattformen in einen archäologischen Park transportiert worden. Der Park am Rande der Neustadt, in die die 3000 Einwohner von Hasankeyf demnächst umziehen sollen, ist auch als Ziel für Touristen gedacht.

Bis es soweit ist, gleicht die einst pittoreske Altstadt einer riesigen Baustelle voller Matsch und Lärm.