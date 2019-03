Konferenz in Nairobi Die Welt versinkt im Plastik - und die Uno schaut zu 

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Auch nach 50 Jahren sieht die Plastikflasche aus wie neu. "Mild und sanft, besonders zu Ihren Händen", steht auf der leicht verbeulten Packung, die Umweltschützer vor ein paar Monaten an einem Strand im englischen Somerset gefunden haben. Eine Flasche an einem Strand, das macht nichts, oder? Doch, denn die Flasche aus Somerset verdeutlicht gleich zwei globale Probleme: Plastik verrottet nur langsam und landet zu oft in der Umwelt, besonders in den Meeren und Ozeanen.

Im kenianischen Nairobi haben Staaten aus aller Welt eine Woche lang darüber beraten, wie die Menschheit das Plastikproblem in den Griff bekommen kann. Herausgekommen ist bei der vierten Uno Environment Assembly: wenig. Umweltstaatsekretär Jochen Flasbarth hatte bereits vor Ende der Verhandlungen die Erwartungen gebremst. "Dass wir jetzt schon eine Konvention oder auch nur den Einstieg in Verhandlungen bekommen, das wird hier nicht gelingen", sagte er im ZDF-Morgenmagazin.

Ob das reichen wird? Plastik hat sich mittlerweile auf der gesamten Erde breitgemacht, in der Arktis, im 11.000 Kilometer tiefen Marianengraben, selbst im menschlichen Blut. Es füllt die Mägen von Seevögeln, Delfinen, Walen. Eine PET-Flasche braucht etwa 450 Jahre, um zu verrotten. Ganz genau lässt sich das jedoch nicht vorhersagen, denn es gibt noch keine Plastikflasche, die so alt wäre. Der Kunststoff ist eine relativ neue Erfindung. Im großen Stil wird er erst seit Ende des Zweiten Weltkriegs genutzt.

Eine Übersicht der Onlineplattform "Ourworldindata" zeigt, wie die Produktion von Plastik in den vergangenen Jahren zugenommen hat.

Allein im Jahr 2015 wurden weltweit 381 Millionen Tonnen Plastik produziert, fast 50 Mal so viel wie vor 60 Jahren. Vier bis 13 Millionen Tonnen davon gelangen jährlich in die Meere - je nach Schätzung. Der Rest landet auf Deponien oder wird verbrannt. Nur neun Prozent des bisher produzierten Kunststoffabfalls wurde recycelt, schätzt die Uno. Mehr als 140 Millionen Tonnen Plastikmüll treiben inzwischen in fünf riesigen Strudeln durch die Meere.

Wer trägt die Schuld daran, dass die Ozeane vermüllen?

Ein Großteil des Plastikmülls in den Ozeanen stammt aus Flüssen. Forscher der Ocean Cleanup Foundation haben in einer "Nature"-Studie hochgerechnet, welche Flüsse im Jahr 2015 die Weltmeere besonders verschmutzt haben.

Mit Abstand am meisten Plastikmüll hat demnach der Jangtse - der längste Fluss Chinas - in die Ozeane gespült, schätzungsweise 333.000 Tonnen. Auf dem zweiten Rang folgt der Ganges mit etwa 115.000 Tonnen. Laut Schätzungen stammen 86 Prozent des Plastiks, das über Flüsse in die Ozeane gelangt, aus Asien - vor allem aus China. Zum Vergleich: Flüsse in Afrika trugen knapp acht Prozent zur Verschmutzung der Weltmeere mit Kunststoff bei, europäische 0,28 Prozent.

Dass Europa scheinbar wenig zur Plastik-Verschmutzung der Weltmeere beiträgt, liegt an der im internationalen Vergleich hoch entwickelten Abfallwirtschaft. Selbst der geringe Teil des Mülls, der nicht verbrannt oder recycelt wird, landet nicht in der Natur, sondern in streng kontrollierten Deponien. In Entwicklungs- und Schwellenländern sieht das ganz anders aus. Meist gibt es auch dort eine Art offizielle Müllabfuhr und Bereiche, wo der Abfall gesammelt wird. Doch häufig werden die Deponien kaum kontrolliert und nicht von der sie umgebenden Natur abgeschirmt. Dadurch steigt das Risiko, dass der Abfall unbeabsichtigt in Flüsse und dadurch ins Meer gelangt.

Im Video: Die Müllkippen der Meere

Video NASA

Eine Weltkarte der Onlineplattform "Our world in data" prognostiziert, wie hoch der Anteil eines Landes am globalen Missmanagement in der Abfallwirtschaft im Jahr 2025 sein wird. Missmanagement beschreibt in diesem Fall das Risiko, dass Kunststoffabfall unkontrolliert in die Weltmeere gelangt. Etwa, weil er weggeworfen wird oder in offenen Deponien landet. Berücksichtigt wurde vor allem Müll, der voraussichtlich in Regionen anfallen wird, die maximal 50 Kilometer von der Küste entfernt liegen. Demnach werden allein auf China 25 Prozent des globalen Missmanagements bei Plastikmüll entfallen.

Voraussichtlicher Anteil des weltweiten Missmanagements bei Plastikmüll im Jahr 2025 Missmanagement beschreibt in diesem Fall das Risiko, dass Kunststoffabfall unkontrolliert in die Weltmeere gelangt. Voraussichtlicher Anteil des weltweit schlecht verwalteten Kunststoffabfalls im Jahr 2025 Land Falsch gemanagter Abfall im Jahr 2025 (in % der globalen Gesamtmenge) Albanien 0,0913 Algerien 1,4729 Angola 0,1980 Anguilla 0,0001 Antigua und Barbuda 0,0020 Argentinien 0,4635 Aruba 0,0007 Australien 0,0357 Bahamas 0,0025 Bahrain 0,0144 Bangladesch 3,1996 Barbados 0,0054 Belgien 0,0083 Belize 0,0087 Benin 0,1729 Bermuda 0,0003 Bosnien und Herzegowina 0,0292 Brasilien 1,3813 Britische Jungferninseln 0,0001 Brunei Darussalam 0,0005 Bulgarien 0,0373 Chile 0,0616 China 25,7893 Cookinseln 0,0011 Costa Rica 0,1099 Curaçao 0,0005 Demokratische Republik Kongo 0,0629 Deutschland 0,0482 Dominica 0,0021 Dominikanische Republik 0,3310 Dschibuti 0,0660 Dänemark 0,0061 Ecuador 0,3055 El Salvador 0,3284 Elfenbeinküste 0,7776 Eritrea 0,0629 Estland 0,0121 Falklandinseln 0,0000 Faröer 0,0002 Fidschi 0,1028 Finnland 0,0093 Frankreich 0,0502 Französisch-Guayana 0,0081 Französisch-Polynesien 0,0026 Gabun 0,0224 Gambia 0,0774 Georgien 0,0355 Ghana 0,4706 Gibraltar 0,0001 Grenada 0,0035 Griechenland 0,0270 Grönland 0,0002 Guadeloupe 0,0167 Guam 0,0008 Guatemala 0,2283 Guernsey 0,0002 Guinea 0,0867 Guinea-Bissau 0,0752 Guyana 0,0523 Haiti 0,4693 Honduras 0,2738 Hongkong 0,0544 Indien 4,1711 Indonesien 10,7345 Irak 0,0690 Iran 0,6660 Irland 0,0203 Island 0,0013 Israel 0,0408 Italien 0,0652 Jamaika 0,0862 Japan 0,2566 Jemen 0,744 Jordanien 0,0043 Kaimaninseln 0,0002 Kambodscha 0,0910 Kamerun 0,1040 Kanada 0,0212 Kap Verde 0,0267 Katar 0,0023 Kenia 0,1261 Kiribati 0,0101 Kokosinseln 0,0000 Kolumbien 0,2605 Komoren 0,1460 Kroatien 0,0284 Kuba 0,2612 Kuwait 0,0195 Lettland 0,0241 Libanon 0,1474 Liberia 0,2067 Libyen 0,1485 Litauen 0,0079 Macau 0,0017 Madagaskar 0,2571 Malaysia 2,5565 Malediven 0,0581 Malta 0,0054 Marokko 1,0229 Marshallinseln 0,0083 Martinique 0,0014 Mauretanien 0,0575 Mauritius 0,1059 Mexiko 0,3379 Mikronesien 0,0155 Monaco 0,0001 Montenegro 0,0105 Montserrat 0,0001 Mosambik 0,4156 Myanmar 1,6637 Namibia 0,0164 Nauru 0,0015 Neukaledonien 0,0010 Neuseeland 0,0167 Nicaragua 0,2453 Niederlande 0,0469 Niederländische Antillen 0,0005 Nigeria 3,5916 Niue 0,0000 Nordkorea 0,8839 Norfolkinsel 0,0002 Norwegen 0,0142 Nördliche Marianen 0,0004 Oman 0,0170 Pakistan 1,7682 Palau 0,0020 Palästina 0,0270 Panama 0,1024 Papua-Neuguinea 0,3508 Peru 0,5459 Philippinen 7,3661 Polen 0,0389 Portugal 0,0281 Puerto Rico 0,0296 Republik Kongo 0,0577 Rumänien 0,0120 Russische Föderation 0,1867 Réunion 0,0023 Saint-Pierre und Miquelon 0,0000 Salomonen 0,2556 Samoa 0,0159 Saudi-Arabien 0,0635 Schweden 0,0076 Senegal 1,0687 Seychellen 0,0079 Sierra Leone 0,1756 Singapur 0,0157 Sint Maarten (niederl. Teil) 0,0001 Slowenien 0,0014 Somalia 0,4192 Spanien 0,0853 Sri Lanka 2,7775 St. Helena 0,0003 St. Kitts und Nevis 0,0011 St. Lucia 0,0125 St. Vincent und die Grenadinen 0,0043 Sudan 0,0754 Suriname 0,0093 Syrien 0,4415 São Tomé und Príncipe 0,0193 Südafrika 1,2106 Südkorea 0,0764 Taiwan 0,0936 Tansania 0,3101 Thailand 3,1551 Togo 0,1404 Tokelau 0,0001 Tonga 0,0149 Trinidad und Tobago 0,1064 Tunesien 0,6380 Turks- und Caicosinseln 0,0001 Tuvalu 0,0012 Türkei 1,1440 Ukraine 0,3379 Uruguay 0,0116 Vanuatu 0,055 Venezuela 0,2233 Vereinigte Arabische Emirate 0,0086 Vereinigte Staaten von Amerika 0,4876 Vereinigtes Königreich 0,1363 Vietnam 6,0407 Weihnachtsinsel 0,0000 Zypern 0,0038 Ägypten 2,8047 Äquatorialguinea 0,0204



Es gibt für die Industriestaaten jedoch keinen Grund mahnend auf Asien zu blicken und sich selbst zurückzulehnen. China war jahrelang die Müllkippe der Welt und importierte Kunststoffabfälle aus aller Welt, um daraus neue Rohstoffe zu gewinnen. Gerade Deutschland nutzte das Angebot gern und verschiffte gut zehn Prozent seines Plastikmülls ins Reich der Mitte.

Doch oft hatte der Müll nicht die versprochene Qualität - Recycling war unmöglich. China zog deshalb die Reißleine und hat 2018 den Import von Plastikmüll verboten. Seitdem exportiert Deutschland vermehrt in andere asiatische Länder oder muss mehr Plastikmüll verbrennen. Ohnehin steht es um das Recyclingsystem in Deutschland nicht zum Besten, obwohl kaum ein Land so emsig seinen Müll trennt. Laut Schätzungen werden hierzulande nur fünf bis sechs Prozent des Abfalls wiederverwertet. (Mehr dazu lesen Sie hier). Gleichzeitig fällt nirgendwo in der EU mehr Verpackungsmüll an als in Deutschland. Allein 2016 verbrauchte jeder Mensch in Deutschland im Schnitt 220 Kilogramm an Verpackungen.

Die Daten zeigen: Das Plastikproblem kann nur global gelöst werden. Plastikgabeln und Ohrstäbchen zu verbieten, reicht nicht. Umso bedauerlicher ist es, dass der Gipfel in Nairobi vor allem Absichtserklärungen eingebracht hat und keine verbindlichen Verpflichtungen.

Zusammengefasst: Die Uno-Umweltkonferenz im kenianischen Nairobi geht ohne eine verbindliche Einigung zur Bekämpfung von Plastikmüll zu Ende. Nicht einmal auf die Aufnahme von Verhandlungen konnte sich die Staatengemeinschaft einigen. Dabei kann das Kunststoffproblem nur global gelöst werden. Daten zeigen: Ein Großteil des Plastikmülls in den Weltmeeren stammt aus Asien, vor allem China. Häufig gibt es dort kein effizientes Abfallmanagement. Dadurch gelangen jedes Jahr laut Schätzungen Millionen Tonnen an Kunststoff in die Weltmeere. Industriestaaten verschärfen das Problem noch, indem sie Plastikmüll dorthin exportieren.