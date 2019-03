Uno-Umweltkonferenz Deutschland hofft auf Abkommen gegen Plastikmüll

Wenn weiterhin pro Minute ungefähr die Menge eines Müllwagens voller Plastik in die Ozeane gelangt, dann könnten im Jahr 2050 mehr Kunststoff als Fische in den Weltmeeren schwimmen. So hatten es Forscher der Ellen MacArthur Foundation vor drei Jahren ausgerechnet und entsprechend für Aufsehen gesorgt. Weltweit schwimmen inzwischen mehr als 100 Millionen Tonnen Abfall in den Meeren. Jedes Jahr kommen geschätzt weitere zehn Millionen Tonnen hinzu.

Seit Jahren ist klar: Um die Vermüllung der Meere in den Griff zu bekommen, braucht es dringend geeignete globale Strategien. Nun steht das Thema bei der fünftägigen Uno-Umweltkonferenz auf der Tagesordnung, die am Montag beginnt. Für eine Woche treffen sich Staats- und Regierungschefs sowie Umweltminister aus aller Welt für eine Woche im kenianischen Nairobi, um dort zur vierten Uno Environment Assembly zusammenzukommen, dem höchsten Entscheidungsgremium der Uno in Umweltfragen.

Für Fische, Seevögel und Meeressäuger hat die Verschmutzung ihrer Lebensräume mit Plastik dramatische Folgen. Die Tiere verheddern sich in alten Netzen und Leinen oder verwechseln unverdaulichen Müll mit Nahrung. Zerfällt der Abfall in winzige Mikroplastikpartikel, kann er über die Nahrungskette auch auf den Tellern der Menschen landen.

Auch die Bundesregierung schickt eine mehr als 20-köpfige Delegation nach Afrika. Allerdings wird ihr nicht Umweltministerin Svenja Schulze vorstehen, sondern ihr Staatssekretär Jochen Flasbarth.

Bettina Hoffmann, die umweltpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, kritisiert die Entscheidung. "Es ist bezeichnend, dass sich die Ministerin bei der Uno-Umweltversammlung von ihrem Staatssekretär vertreten lassen wird", sagte sie.

Eigentlich liegt der Bundesregierung laut einer Antwort des Bundesumweltministeriums auf eine Anfrage der Grünen viel an einem Uno-Abkommen gegen Plastikmüll in den Meeren. Man unterstütze internationale Vereinbarungen unter dem Dach der Vereinten Nationen mit dieser Stoßrichtung, hieß es. Aber wenn Schulze ein wirkungsvolles Abkommen am Herzen liege, müsse sie mehr Engagement zeigen, mahnt Hoffmann.

Auch das Bundesumweltministerium vertritt die Position, dass die bisherigen Abkommen wie etwa das Aus für Wegwerfprodukte wie Plastikteller und Trinkhalme in der EU nicht ausreichen. Deshalb brauche es weitere Anstrengungen - die Konferenz in Nairobi könnte dafür richtungsweisend sein. Nach Meinung den Grünen müsse das Ziel sein, den Eintrag von Plastik in die Ozeane bis 2030 zu stoppen.

Geo-Engineering - eine hitzige Debatte

In Nairobi wird es noch um andere wichtige Themen gehen - spannend dürfte vor allem die Diskussion um das umstrittene Geo-Engineering werden. Damit sind Technologien gemeint, mit denen sich die CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre oder die Erwärmung der Erde insgesamt verringern lassen könnten. Sie werden in Fachkreisen seit einigen Jahren als mögliche technische Notfallstrategie bei einem eskalierenden Klimawandel diskutiert.

Viele Wissenschaftler halten die Techniken, bei denen etwa Aerosole in die Stratosphäre eingebracht werden, um das Sonnenlicht zu blockieren, jedoch für nicht ausgereift genug. Die Risiken seien zum Teil nicht vorhersehbar, die Kosten zu hoch. Zudem würde die breite Anwendung von Geo-Engineering ohnehin keine Klimaschutz-Maßnahmen ersetzen, heißt es.

Doch ein von der Schweiz und zehn weiteren Ländern unterstützter Vorschlag könnte vom Uno-Umweltprogramm in Nairobi eine umfassende Bewertung der Technologie und neue Studien fordern. Bisher gebe es keine globale Bewertung, das sei aber dringend erforderlich, sagte János Pásztor, Leiter der Carnegie Climate Geoengineering Governance Initiative, kürzlich der Fachzeitschrift "Nature". Pásztor und andere Befürworter erhoffen sich von einer Bewertung durch die Uno positive Signale für die Anwendung von einigen Techniken.

"Die Technologien sind nach wie vor spekulativ, daher brauchen wir keine neue Studie", sagt dagegen Silvia Ribeiro von der ETC Group, einer Umweltschutzorganisation. Wie die Debatte in Nairobi ausgehen wird, ist offen. Auch Nationen wie die USA oder Saudi-Arabien gelten als Geo-Engineering-Skeptiker. Eine Entscheidung über eine Bewertung wird frühestens gegen Ende des Treffens erwartet. Sollten sich die Konferenzteilnehmer auf neue Untersuchungen einigen, könnten diese dann in einen Bericht einfließen, der im August 2020 erscheint.