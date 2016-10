Spektakulärer Skelettfund Ur-Wal bei Hamburg entdeckt

Behutsam legt Hobby-Paläontologe Wolfgang Höpfner den Knochen frei. Die Überreste des Ur-Wales heben schon sich leicht aus dem Kies ab. "Für einen Walgräber ist das fast wie ein Sechser im Lotto", erinnert sich Höpfner an seinen Fund im August. Seitdem haben er und sein Team gebuddelt und gepinselt, bis die Knochen endlich aus dem Stein befreit waren.

Am Donnerstag stellten die Hobbyforscher ihre Entdeckung vor. Besonders stolz sind sie darauf, dass sie einen Beckenknochen entdeckt haben.

Erster Fund in Mitteleuropa

"In Mitteleuropa ist so ein Fund gar nicht bekannt", sagt Wirbeltier-Paläontologe Oliver Hampe vom Berliner Museum für Naturkunde, "Das ist schon fantastisch." Der Beckenknochen gehört zu einer Ur-Form des Bartenwales.

Bartenwale ernähren sich von Krill und anderen Kleintieren. Barten sind aus Horn und sehen aus wie ein Kamm und sieben die Beute aus dem Wasser. Blauwale und Buckelwale sind heute die bekanntesten Vertreter dieser Unterordnung.

Die Ur-Nordsee bedeckte Norddeutschland

Der ausgegrabene Ur-Wal lebte vor rund elf Millionen Jahren in der Ur-Nordsee, die damals weite Teile Norddeutschlands bedeckte. Heute liegt der Fundort 140 Kilometer von der Küste entfernt.

Groß Pampau ist schon länger eine wahre Fundgrube für Paläontologen. 1989 stießen Forscher in der Kiesgrube auf eine damals noch unbekannte Ur-Walart, die heute nach dem Ort benannt ist: Praemegaptera pampauensis.

"Erwarten noch einige Funde"

Seitdem folgten elf weitere Skelette von Ur-Haien und -walen - einige von ihnen sind im Lübecker Meeres-Museum ausgestellt. Im Sommer legten die Hobby-Paläontologen dort außerdem das Skelett einer Ur-Robbe frei.

Eine geologische Besonderheit macht die Kiesgruppe für die Forscher so interessant. Dort liegt der ehemalige Meeresboden nicht wie andernorts etwa in rund 150 Metern Tiefe, sondern nur wenige Meter unter der Erdoberfläche. "Es gibt in dieser Form in Nordwesteuropa nichts Vergleichbares", sagt Wissenschaftler Hampe.

Durch den Kiesabbau vor Ort gelangen die Fossilien schließlich ans Tageslicht. "Wir erwarten in Groß Pampau noch einiges an Funden", sagt Wissenschaftler Hampe. Hobby-Paläontologe Höpfner will auf jeden Fall weiter suchen und buddeln. Ob er seinen Sechser im Lotto wiederholen kann?