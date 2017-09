Pariser Abkommen USA erwägen Rückzug vom Klima-Rückzug

Der Austritt hatte weltweit für Verärgerung gesorgt - aber womöglich vollziehen die USA eine Rolle rückwärts und bleiben doch im Klimaabkommen von Paris. Außenminister Rex Tillerson sagte in einem Interview mit dem US-Sender CBS, dies sei möglich, wenn die Bedingungen stimmten.

Zuvor hatte das "Wall Street Journal" berichtet, das Weiße Haus versuche den Ausstieg aus dem Klimavertrag zu vermeiden. Das Blatt berief sich dabei auf Teilnehmer an den internationalen Klimaverhandlungen. Das Weiße Haus bezeichnete den Bericht später als falsch.

US-Präsident Donald Trump hatte am 1. Juni verkündet, dass sein Land das historische Klimaabkommen von Paris kündigen werde. "Als jemand, dem die Umwelt sehr am Herzen liegt, kann ich nicht guten Gewissens einen Deal unterstützen, der die USA bestraft", sagte Trump. Das Abkommen sei ungerecht. Im August erklärten die USA den Austritt offiziell - in einem Schreiben an die Uno. Er soll voraussichtlich am 4. November 2020 wirksam werden - einen Tag nach der nächsten Präsidentschaftswahl.

"Faire und ausgewogene Bedingungen"

Außenminister Tillerson brachte nun einen möglichen Rückzug vom Rückzug ins Gespräch: "Wir möchten mit Partnern im Pariser Klimaabkommen zusammenarbeiten, wenn wir dafür Bedingungen festlegen können, die wir für fair und ausgewogen halten", sagte er in der CBS-Sendung "Face the Nation". Die wirtschaftlichen Interessen der USA müssten dabei berücksichtigt werden.

Wenn die Bedingungen stimmten, sei ein Verbleib möglich, erklärte der Außenminister. "Der Präsident hat gesagt, er sei offen dafür, solche Bedingungen zu finden." Man sei sich einig darüber, dass es um ein herausforderndes Problem gehe.

Tillerson wiederholte die auch schon von Trump geäußerte Kritik am Pariser Klimavertrag: Die Ziele des Abkommens seien "wirklich nicht ausgewogen für die beiden größten Volkswirtschaften der Welt". Eine Anspielung auf die aus Sicht der US-Regierung ungleiche Behandlung von China und den USA.

China und Indien dürften nach dem Pariser Abkommen ihre Emissionen bis 2030 weiter steigern, hatte Trump argumentiert - die USA müssten ihre Ausstoß reduzieren. Der Klimavertrag sei mit hohen Kosten für die amerikanische Wirtschaft verbunden, weil diese ihren CO2-Ausstoß senken müsse.

Diese Argumentation stimmt freilich nicht. Denn das Pariser Klimaabkommen schreibt keinem Land vor, wie sich seine Emissionen entwickeln müssen. In dem Abkommen bekennen sich die Unterzeichner vielmehr dazu, die Erderwärmung auf zwei Grad begrenzen zu wollen.

Teil des Pariser Vertrags sind auch Selbstverpflichtungen der Länder zum Ausstoß von Treibhausgasen in der Zukunft. Diese Ziele kann jedes Land für sich selbst festlegen. Es sind auch keine Sanktionsmechanismen vorgesehen, falls ein Land seine Ziele verfehlt.

Wahlversprechen eingelöst

Deshalb hätten die USA den Pariser Klimavertrag gar nicht kündigen müssen, nur weil sie sich nicht mehr an früher abgegebene Selbstverpflichtungen halten wollen. Trumps Kündigung des Vertrags war vor allem ein symbolischer Schritt, um ein Wahlversprechen bei den konservativen Wählern einzulösen.

Dass die USA sich offenbar eine Hintertür offenhalten wollen, hatte Trump schon im Juni deutlich gemacht. Damals sagte er, er sei zu weiteren Klimaverhandlungen bereit, "sollten die USA Bedingungen vorfinden, die günstiger für ihre Wirtschaft, Arbeiter, das Volk und die Steuerzahler sind". Man unterstützte eine "ausgewogene Herangehensweise" an eine Klimapolitik, die Emissionen senke, aber gleichzeitig wirtschaftliches Wachstum und Energiesicherheit ermögliche.

Egal ob es nun zu einem endgültigen Ausstieg kommt oder nicht, die USA wollen weiterhin an internationalen Klimaverhandlungen teilnehmen, um US-Interessen zu schützen. Dies erklärte die Regierung im August. Dies beinhalte auch laufende Verhandlungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Abkommens. Die US-Regierung werde insbesondere an der kommenden Uno-Klimakonferenz teilnehmen. Diese findet im November in Bonn statt.