Vogelschutz Tödliches Durcheinander

Jährlich töten Jäger in der Europäischen Union mehr als 52 Millionen Vögel. Bei einem Großteil der Tiere handelt es sich laut einer Studie des Bonner Komitees gegen den Vogelmord um Zugvögel, die in einigen Ländern akut gefährdet oder vom Aussterben bedroht sind. Neben Feldlerchen (900.000) und Kiebitzen (100.000) werden zum Beispiel auch Turteltauben (1,5 Millionen) gejagt: Vögel, die in Deutschland auf der Roten Liste gefährdeter Arten stehen.

Der Bestand der Turteltaube hat sich in Europa von 1980 bis 2013 um rund 80 Prozent verringert - mehr als 100 Millionen Tiere wurden in diesem Zeitraum abgeschossen. Turteltauben, Feldlerchen und Kiebitze dürfen nämlich bei ihrem Zug durch Südeuropa oder Frankreich ganz legal gejagt werden. In Deutschland wiederum ist die Jagd auf gefährdete Gänsearten aus Skandinavien und Osteuropa erlaubt.

Für die Studie wurden Zahlen aus 24 EU-Staaten sowie der Schweiz und Norwegen ausgewertet. Die Dunkelziffer liegt weitaus höher. Für Großbritannien, die Niederlande, Irland und Griechenland gab es keine Daten. Auch werden Wildvögel in großer Zahl illegal getötet oder gefangen. Grundlage für die legale Jagd ist die Europäische Vogelschutzrichtlinie, die 82 Vogelarten als "jagdbar" einstuft. Seit 1979 wurde die Liste nicht aktualisiert.

"Die Jagd auf bestimmte Arten gefährdet die Schutzbemühungen in anderen Ländern oder macht sie komplett zunichte", sagt Studienmitautor Axel Hirschfeld. So dürfen Turteltauben noch in zehn, Feldlerchen in sechs und Kiebitze in fünf EU-Ländern gejagt werden. Die EU-Kommission muss laut Hirschfeld handeln: "Staaten, die weiterhin die Jagd auf gefährdete Arten erlauben, müssen dringend aufgefordert werden, diese Wildvögel zu schonen."