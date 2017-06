Satellitenbild der Woche Brandwunden

Qualvoll verbrannt, an Rauchvergiftung gestorben - mindestens 64 Todesopfer haben die schweren Waldbrände in Portugal gefordert. Dazu kommen um die 200 zum Teil schwer Verletzte. Sie gehörten vor allem zum Zivilschutz und zur Feuerwehr in der Region Pedrógão Grande. Binnen kürzester Zeit hatten sich die Brände in großen, dünnbesiedelten Waldgebieten in der Mitte des Landes ausgebreitet. Heiß war es und windig, sodass die durch Blitzschläge verursachten Feuer leichtes Spiel hatten.

Besonders viele Todesopfer gab es auf der Nationalstraße 236. Dort hatten die Brände die Autos von Flüchtenden eingeschlossen, 47 Menschen starben dabei. Die Militärpolizei erklärte später, die Straße habe sich nicht absperren lassen, weil sich das Feuer "völlig unerwartet, ungewöhnlich und erschreckend plötzlich" ausgebreitet habe. Schuld an der schnellen Ausbreitung soll auch der massenhafte Anbau von Eukalyptusbäumen in der Region sein - weil diese schnell brennen und dem Boden besonders viel Wasser entziehen.

Der kleine Esa-Satellit "Proba V" hat die Spuren der Verwüstung aus dem All aufgenommen. Auf dem Bild oben zu sehen ist neben den schwarzen, verkohlten Waldflächen auch der Rauch der Flammen. Spezialisiert ist der Satellit auf die Analyse der globalen Vegetation - das schließt ihre verbrannten Reste mit ein. Das European Forest Fire Information System geht davon aus, dass bei den Waldbränden insgesamt 26.000 Hektar Wald zerstört wurden.

ESA Dieses Bild vom 19. Mai zeigt die Region vor dem Waldbrand

Inzwischen haben die portugiesischen Behörden vermeldet, dass sie die Brände unter Kontrolle haben. Nun wird im Land darüber diskutiert, ob sich die Opfer hätten vermeiden lassen. Betroffene hatten kritisiert, die Einsatzkräfte seien überfordert gewesen. Innenministerin Constanca Urbao hat zwischenzeitlich bereits eingestanden, dass es teilweise Mängel im staatlichen Kommunikationssystem gab. Ministerpräsident Antonio Costa hat eine "vollständige Aufklärung" versprochen.

Auch der europäische Satellit "Sentinel-3" hat die Spuren des verheerenden Waldbrandes fotografiert:

ESA Rauch über der Waldbrandregion um Pedrógão Grande

Das betroffene Gebiet ist dabei als dunkler Fleck am oberen Bildrand zu erkennen, leicht links der Mitte.