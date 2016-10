Eulenart Waldkauz ist der Vogel des Jahres

Der Waldkauz ist der Vogel des Jahres 2017. Das teilten der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und der bayerische Landesbund für Vogelschutz (LBV) am Freitag mit. Er folgt auf den Stieglitz, dem diese Ehre im laufenden Jahr zuteil wurde. Nabu und LBV küren seit 1971 eine Art zum Vogel des Jahres, um auf die Bedrohung von Tieren und Natur aufmerksam zu machen.

Der Waldkauz ist ein kleiner Eulenvogel, der nur in Höhlen alter Bäume brütet. Er siedelt in Wäldern sowie Parks oder Gärten mit altem Baumbestand. In Deutschland leben nach Schätzungen zwischen 43.000 und 75.000 Brutpaare.

"Mit ihm wollen wir für den Erhalt alter Bäume mit Höhlen im Wald oder in Parks werben", erklärte Nabu-Präsidiumsmitglied Heinz Kowalski. Es gehe darum, eine breite Öffentlichkeit für die Bedürfnisse höhlenbewohnender Tiere sensibilisieren.

Das Fällen alter Bäume und "eintönige Wälder" seien neben "ausgeräumten Agrarflächen" ohne jedes Nahrungsangebot die größten Gefahren für einen gesunden Bestand der nachtaktiven Jäger.

Treue Tiere

Waldkäuze, rund 40 Zentimeter groß, sind Jäger der Nacht und haben feine Sinne. Sie können besonders gut sehen und hören das leiseste Geräusch noch in 100 Metern Entfernung. Spezielle "Schalldämpfer" an den Flügelkanten sorgen dafür, dass sie ihre Beute nahezu lautlos anfliegen und überraschen können. Auf dem Speiseplan stehen Nagetiere, Vögel, Frösche, Insekten und Regenwürmer.

Die ältesten beringten Tiere wurden in freier Natur fast 20 Jahre alt. Waldkauz-Paare bleiben sich in der Regel ein Leben lang treu und brüten nur einmal im Jahr. Beim Tod des Gefährten suchen sie sich neue Partner.

Die Bezeichnung "Kauz" ist eine Besonderheit im deutschen Sprachraum. In anderen europäischen Ländern gibt es kein eigenes Wort für diese Eule, die zwar wie ihre Artgenossen einen runden Kopf hat, dem aber die charakteristischen Federohren fehlen.