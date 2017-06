Warmes Wetter Mückenplage im Anflug

Die Temperaturen sind mild, regelmäßig sorgen Schauer und Gewitter für neue Pfützen: "Mücken haben in diesem Jahr ideale Startbedingungen", sagt Doreen Walther, Biologin und Mückenexpertin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) im brandenburgischen Müncheberg. "Bei einigen Arten sehen wir jetzt schon die zweite und dritte Generation."

Falls das Wetter so bleibe, könne sich die Mückenvermehrung kaskadenartig fortsetzen. Dann werde es auch im Sommer deutlich mehr Mücken geben als 2014 und 2015, sagt Walther. 2016 sei ebenfalls ein gutes Jahr für die Insekten gewesen - es war ein Sommer der Blutsauger.

Bei Weitem nicht alle Mücken stechen. Die Weibchen der in Deutschland verbreiteten Stechmückenarten saugen Blut. Sie brauchen das darin enthaltene Eiweiß für ihre Eier, die sie dann in stehende Gewässer - es reichen schon kleine Pfützen - ablegen.

Auch die sogenannten Kriebelmücken, die ein wenig an Fliegen erinnern, stechen. Sie kriechen Spaziergängern gern unter die Kleidung, um zuzustechen. Vor allem in der Dämmerung sind die nur wenigen Millimeter großen Gnitzen aktiv. Sie piksen oft nahe am Haaransatz.

Die gute Nachricht

Doreen Walther hat auch eine gute Nachricht für alle Mückengeplagten: "Bisher gibt es in Deutschland keine gefährlichen Krankheitserreger, die von Mücken übertragen werden", berichtet sie. Das größte Problem sei aber immer noch, dass Menschen an den juckenden Einstichstellen kratzen. Dadurch kann sich der Stich entzünden.

Wer sich vor Stichen schützen will, kann es mit Anti-Mückensprays versuchen. "Nach dem aktuellen Kenntnisstand wirkt der Stoff DEET (Diethyltoluamid) am effektivsten und längsten", erklärt Frank Siebenhaar vom Allergiezentrum der Berliner Charité. Freunde pflanzlicher Wirkstoffe können ätherische Öle wie Zitronenöl auf die Haut auftragen. Deren abschreckende Wirkung halte aber nicht besonders lange an, sagt Siebenhaar. Alternativ kann entsprechende Kleidung - lange Hosen, Socken, langärmelige Oberteile - Mückenstiche verhindern.