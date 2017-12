Vergiftungsgefahr Warum Hunde keine Schokolade essen dürfen

Folgt man den Erkenntnissen einer aktuellen Studie im veterinärmedizinischen Fachblatt "Vet Record", dann beginnt alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit ein großes Leiden: Zu keiner Zeit, behaupten britische Forscher der University of Liverpool darin, müssten so viele Haushunde wegen akuter Schokoladenvergiftung behandelt werden wie kurz nach dem Christfest. Nur Ostern könne da fast noch mithalten.

Tierärzte aus 229 Arztpraxen hatten ihre Akten aus den Jahren von 2012 bis 2017 zur Verfügung gestellt. Sie dokumentierten 375 akut vergiftete Tiere. Einige der erfassten Hunde wurden sogar mindestens zweimal wegen einer Schokovergiftung beim Arzt vorstellig. Die typischen Symptome waren Erbrechen, extremes Herzrasen oder neurologische Auffälligkeiten.

Hundevergiftungen: oft kindliche Täter?

Für die Forscher erklärt sich die Häufung der Vergiftungen aus der "gesteigerten Verfügbarkeit schokoladenhaltiger Süßwaren" rund um Feiertage, die wahrscheinlich vor allem "von jüngeren Mitgliedern der Gesellschaft" unsachgemäß an die Vierbeiner verfüttert würden.

Teilweise erbeuteten die Tiere aber auch selbst Schokolade, denn neben Schokoriegeln, Schokokuchen, Weihnachtsmännern und Osterhasen listet die Studie auch Pralinenboxen, Schoko-Ostereier, Liköre, Adventskalender und essbare Christbaumdekorationen als Vergiftungsursachen auf - das deutet auf unautorisierte Selbstvergiftung hin.

Was Vierbeiner niemals fressen sollten Knoblauch, Zwiebel, Bärlauch: Die herrlich würzigen Pflanzen enthalten Stoffe, die die roten Blutkörperchen von Hunden zerstören. Mögliche Folgen: Blutungen, Gelbsucht, Tod. Vermeiden, egal ob roh oder gekocht! Süßstoff: Der Körper des Hundes "versteht" nicht, dass die Geschmacksstoffe uns hier in den April schicken - und versucht, nicht vorhandene Zucker abzubauen. Mögliche Folgen: Durchfall und Erbrechen, Unterzuckerung und Tod. Schokolade: Enthält Theobromin, und das ist für Hunde reines Gift. Mögliche Folgen: Atemnot, Kreislaufprobleme, Pulsrasen, Durchfall, Krämpfe, in hoher Dosierung Tod. Besonders giftig: dunkle Schokoladen und solche, die mit Süßstoffen gesüßt sind. Hopfen: Gibt es als würzenden Bestandteil in unseren Lebensmitteln. Sollte selbst in kleinen Mengen nicht in den Hundemagen geraten. Das Risiko: Pulsrasen, Atemnot, Tod. Und was den Alkohol angeht: der verschlimmert alles noch und ist selbst ein Toxin, das Hunde noch mehr schädigt als uns. Auch Milchprodukte werden von Hunden nicht gut vertragen. Wir sind tatsächlich das einzige Säugetier, das die Laktat-Drüsensekrete anderer Säugetiere konsumieren kann, ohne Durchfälle etc. zu bekommen. Laktose-Intoleranz ist bei den meisten Säugern (und einem durchaus großen Teil der Menschen, vor allem außerhalb Europas) eigentlich der Normalfall. Wer Fremdmilch verträgt, ist ein Mutant. Avocados: An den Kernen können Hunde ersticken. Auch das Fruchtfleisch ist nicht gut für sie. Was es verursachen kann: Pulsrasen und Atemnot. So etwas lässt man gern mal fallen - und Wuffi macht's schon sauber: Chips, Salzbrezelchen, gesalzene Erdnüsse und prinzipiell alles, woraus man ein Kompositum mit "Salz" bilden kann, sind für Hunde ungesund. Einfach, weil die Überdosis Salz nicht gut ist: kann zu akuten Magen- und Nierenproblemen führen. Ist für Menschen übrigens auch suboptimal. Weintrauben: Ob Ihr Hund Trauben und Rosinen verträgt, hängt auch von der Rasse ab - da sollte man sich schlau machen. Manche Rassen haben keinerlei Toleranz gegen die enthaltene Oxalsäure: Bei ihnen führt der Konsum dosisabhängig zu tödlichem Nierenversagen. Macadamianüsse: Nüsse vertragen Hunde generell eher schlecht, Walnüsse sind für sie durchaus gefährlich, aber Macadamias - die leckeren mit dem kristallinen Knack - schießen den Hund regelrecht ab. Ein Inhaltstoff schädigt das Verdauungs- und Nervensystem, der Hund kann akute neurologische Beschwerden entwickeln - bis hin zu Lähmungen. Kirschen und anderes Steinobst: Das Fruchtfleisch von Pfirsichen und Co. bringt keinen Hund um - die Kerne hingegen können das theoretisch schon. Schädlich sind sie bereits in relativ kleiner Menge, wenn der Hund sie knackt - die Steine enthalten Blausäure. Mögliche Folgen: Atemnot, Erbrechen, Durchfall, Krämpfe, im Extremfall Tod durch akute Vergiftung. Aspirin und andere Medikamente: Sollte sich von selbst verstehen. Kein Mensch weiß, wie ein Hund auf unsere Drogen reagiert. Schon unsere Allerwelts-Medikamente sind für sie giftig: Aspirin schädigt Hundeorgane, kann sie töten. Ibuprofen macht sie dusselig und dreht ihnen den Magen um. Paracetamol kann Leberschäden und Magenblutungen verursachen. Diclofenac zieht bei Hunden innere Blutungen, Erbrechen und Durchfall nach sich. Und so weiter. Brokkoli und andere Kohlsorten: Jetzt raten Sie mal. Was wird Kohl wohl bei Hunden verursachen? Genau. Wollen Sie das? Nein, ich rieche, dass Sie das nicht wollen. Pilze: Bei Hunden nie eine gute Idee. Pilze sind schon für Menschen ein Risiko, auch wir vertragen viele nicht. Wenn Ihr Hund einen bestimmten Pilz nicht verträgt, drohen Nieren- und Leberschäden, Veränderungen des Blutbildes und andere Erkrankungen. Bohnen und andere Hülsenfrüchte: Gehören auch nicht gerade zu dem, was Mutter Natur so für Hunde vorgesehen hat. Wie wir vertragen Hunde Hülsenfrüchte eigentlich nur, wenn aus ihnen die Bitterstoffe und der Giftstoff Phasin herausgekocht sind - sonst drohen Krämpfe, Schädigungen der Leber und krankhafte Veränderungen des Blutbildes. Kartoffeln, Tomaten und andere Nachtschattengewächse: Roh ist das für den Hund gefährlich - und prinzipiell auch gekocht kein Hundefutter. Die enthaltenen Alkaloide schädigen das Nervensystem und wirken toxisch. Übrigens auch auf uns: Kartoffeln sind ein tödliches Lebensmittel, wenn man zu viel davon isst. Also, nie mehr als 30, 32 Kilogramm am Tag konsumieren, das überleben Sie sonst nicht! Ihr Hund braucht übrigens deutlich weniger, bis er umkippt. Kakao: Der Stoff, aus dem Schokoladenträume sind. Für Hunde sind das Theobromin-Bomben, die das volle Albtraum-Potenzial beinhalten: Atemnot, Kreislaufprobleme, Pulsrasen, Durchfall, Krämpfe, in hoher Dosierung Tod. Schwein gehabt? Besser nicht: Nicht das Fleisch oder der Knochen selbst sind für Hunde gefährlich, sondern das möglicherweise enthaltene Aujezky-Virus - für uns harmlos, für Hunde tödlich. Deshalb weder rohes oder "pinkes" Schweinefleisch, noch Schweineknochen irgendeiner Art verfüttern! Kaffee, Tee und andere Getränke, die Flügel verleihen: Koffein pusht. Braucht Ihr Hund nicht. Fatal für Hunde ist aber das für uns Menschen weitgehend harmlose Methylxantin: Hunde, die in nennenswerter Menge Kaffee, Tee etc. "genossen" haben, brauchen einen Tierarzt! Sonst drohen: Herzrasen, Erbrechen, im Extremfall Tod.

Die meisten Hunde hätten nach dem Fressen vergleichsweise geringer Mengen Vergiftungserscheinungen gezeigt. Nur in einem Fall habe ein Köter sämtliche Schokoladeneier in einem Garten abgeräumt, die "für eine größere Kindergruppe" dort versteckt lagen.

Meistens geht es glimpflich aus

Dass die süßen Vergiftungen in allen erfassten Fällen am Ende nicht tödlich verliefen, ist wohl auch ein Stückchen Glück - denn Schokolade ist für Hunde tatsächlich reines Gift. Schuld daran hat ein Inhaltsstoff, der für uns Menschen komplett harmlos, für Hunde aber giftig ist: Theobromin.

Das heißt übersetzt so viel wie "Gottesspeise" und deutet darauf hin, dass es zu den Dingen in Schokolade gehört, die wir Menschen sogar ganz besonders toll finden: Theobromin ist ein Alkaloid mit stimulierender, psychotroper Wirkung - der "Kick" in der Schokolade.

Für den Hund bedeutet Theobromin hingegen eher einen Tritt, denn dessen Stoffwechsel wird mit dem Koffein-ähnlichen Stoff schlicht nicht fertig.

Das gilt übrigens auch für etliche andere Dinge, die wir Zweibeiner uns weitgehend schadfrei zuführen, unsere vierbeinigen Freunde aber nicht verdauen können: Vor zwei Jahren warnte die US-Gesundheitsbehörde FDA davor, dass zuckerfreie, aber Süßstoff enthaltende Speisen für Hunde sogar noch weit gefährlicher sein können.

Und auch viele Lebensmittel, mit denen Hunde traditionell als Reste "vom Tisch" mitgefüttert wurden, entpuppen sich für unsere caninen Kameraden als chemische Keulen. Das heißt nicht, dass man auf Resteverfütterung völlig verzichten muss. Hunde vertragen die meisten unserer Lebensmittel, und das schließt pflanzliche Nahrung ein. Man sollte nur wissen, was der Wuffel bekommen darf und was nicht: Wir haben die wichtigsten Risiko-Lebensmittel für Hunde in einer Bildergalerie für Sie zusammengestellt.