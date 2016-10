Australischer Dschungel Fressparty bei Familie Weberstar

Mit ihren großen Brutkolonien schaffen Weberstare Lebensräume für zahlreiche andere Tiere. Tausende der schwarz-glänzenden Vögel überwintern jährlich in den Baumkronen im australischen Regenwald. Beim Nisten verlieren sie Samen, Wurzeln, Eier und sogar Küken, die dann von Säugetieren, anderen Vögeln, Reptilien und Amphibien verspeist werden. Das berichten Forscher in der Fachzeitschrift "Plos One".

18 Monate lang beobachtete das Team um Daniel Natusch von der University of Sydney 27 Brutkolonien der Weberstare (Aplonis metallica) auf der Kap-York-Halbinsel im australischen Bundesstaat Queensland. Pro Baum leben dort etwa 800 Vögel, verteilt auf rund 400 Nester.

In der Umgebung installierten die Forscher 880 Kamerafallen. Auf den mehr als 20.000 entstandenen Bildern sichteten sie mehr als 95.000 Tiere von 23 Spezies. Vor allem zwei Arten wurden von den Kolonien angezogen: Mit rund 52.600 Tieren stellte das truthahnähnliche Buschhuhn (Alectura lathami) mehr als die Hälfte aller Besucher, gefolgt von Wildschweinen (Sus scrofa) mit rund 36.000 Tieren. Aber auch andere Vögel, Schlangen, Kröten und Frösche tummelten sich in den Ökosystemen, die sich etwa 140 Quadratmeter um die Bäume erstrecken.

DPA Zu Gast: Schlangen unter einer Weberstar-Kolonie

Reges Treiben bei schlechtem Wetter

Besonders nach heftigen Regengüssen und starkem Wind stieg die Zahl der Besucher: Bei solchen Wetterverhältnissen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Nahrung aus den Nestern fällt.

Auch indirekt profitieren die Tiere im Umfeld der Star-Brutkolonien. Denn die Hinterlassenschaften der Vögel dienen nicht nur als direkte Futterquelle. Aus heruntergefallenen Samen wachsen auch neue Pflanzen, die später Hunger stillen können.

"Unsere Entdeckung eines solchen bemerkenswerten und spektakulären Tier-Hotspots im abgelegenen tropischen Australien zeigt die Wunder, die solche wilden Plätze noch zu bieten haben", wird Natusch in einer Mitteilung der Zeitschrift zitiert.

Weberstare gehören zu den Singstaren. Den Sommer verbringen die Vögel auf Neuguinea.