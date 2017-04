Weltkarte und Rangliste Dieser Wein ist eine Katastrophe

Der Aprilfrost hat dem Wein in Deutschland schwer geschadet. "Wir haben Ausfälle in einzelnen Betrieben, die in Größenordnungen von 70 bis 80, zum Teil bis 100 Prozent gehen", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied dem SWR. Viele Pflanzen könnten zwar nach einem Frost erneut austreiben, jedoch sei etwa bei Wein der Ertrag dann deutlich geringer.

Auch dem Weinanbau in der Schweiz, der Slowakei, in Bosnien, Serbien, Ungarn, Österreich und in Tschechien hat der Frost der vergangenen Tage schwer zugesetzt.

Typische Fälle, wie eine neue Studie zeigt, die eine Gruppe um James Daniell vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) nun auf der Jahrestagung der European Geosciences Union (EGU) vorgestellt hat. Die Forscher haben mehr als 7500 Anbaugebiete in 131 Ländern untersucht und den ersten "globalen Risikoindex für Weinregionen" berechnet. Er soll Winzern helfen, sich auf die Gefahr einzustellen.

Alle Weinebiete der Welt sind demnach von Naturkatastrophen bedroht. Frost, Hagel, Dürre, Hitze, Waldbrände, Überschwemmungen und Erdbeben kosten die weltweite Weinindustrie vorsichtigen Schätzungen zufolge jedes Jahr mehr als neun Milliarden Euro.

Die am stärksten gefährdeten Weinanbaugebiete der Welt sind demnach:

Platz 1) Mendoza und San Juan in Argentinien,

Platz 2) Kachetien und Racha in Georgien,

Platz 3) das südliche Cahul in Moldawien,

Platz 4) der Nordwesten Sloweniens,

Platz 5) Yaruqui in Ecuador und Nagano in Japan.

Neben Frost gehören Hagelstürme zu den größten Bedrohungen für europäische Winzer. Besonders Frankreich und Italien hatten in den vergangenen Jahren erhebliche Verluste, betroffen waren auch die Weinzentren Burgund und Piemont.

Die meisten Weinanbaugebiete seien gewöhnlich von mindestens einem schweren Hagelereignis im Jahr betroffen, sagt der KIT-Forscher. Er empfiehlt systematischen Schutz: Hagelnetze könnten auch bei schwerem Hagelsturm in den meisten Fällen die Ernte retten: "Kosten-Nutzen-Analysen zeigen, dass Premiumweine durch Hagelnetze geschützt werden sollten, während für andere Weine kostengünstigere Methoden oder Versicherungen zu empfehlen sind", meint Daniell.

James Daniell/ KIT Risikokarte Frost: Rosa = hohes Risiko, Blau = mittleres Risiko, Hellblau = geringes Risiko

Erdbeben bedrohten Infrastruktur, Gebäude und Weinbehälter: Beim schweren Erdbeben 2010 in Chile liefen 125 Millionen Liter Wein aus Leck geschlagenen Behältern, hauptsächlich aus Stahlbehältern. "Ein erdbebensicheres Design hätte viele Millionen Liter retten können", sagt Daniell.

Der globale Klimawandel wirke sich auf die Weinindustrie sowohl positiv als auch negativ aus, konstatiert die Studie. Die Forscher rechnen mit einer Verschiebung der Weinbaugebiete in höhere Breiten. Neue Weinregionen könnten entstehen, andere verschwinden.

Nördliche Gebiete können mit mehr Wein rechnen: "Die englischen, kanadischen und nordchinesischen Weinregionen werden voraussichtlich ihre Produktion deutlich steigern, ihren Marktanteil erhöhen und ihre Qualität weiter verbessern", meint Daniell. Mit mehr Wärme und weniger Frostschäden sei dort zu rechnen.

Höhere Temperaturen sorgen dort für bessere Weine, weil die Trauben zuckerreicher werden und ihr Destillat mehr Alkohol enthält. Begehrte Sorten aus Südeuropa könnten Einzug halten, im Rheinland etwa Merlot und Cabernet.

Ob dann aber noch Riesling an der Mosel wachsen wird, erscheint fraglich. Denn diese Traubensorte muss langsam reifen und verträgt keine Hitze. Zum Problem im Gefolge des Klimawandels könnten auch stärkere Niederschläge werden, sie würden die Weinlese gefährden.

Andere Regionen könnten ebenfalls mit Anpassung bestehen, indem sie Rebsorten oder Erntezeiten ändern - was bereits geschieht. In Deutschland etwa wird wegen der Erwärmung immer mehr Rotwein angebaut: Der Anteil des wärmeliebenden Spätburgunder hat sich hierzulande seit 1990 verdoppelt, aktuell steht er auf rund elf Prozent der Weinanbauflächen.

Die höchsten Risiken für die größten fünf Weinländer sind der Studie zufolge:

Italien: 4,9 Milliarden Liter Wein pro Jahr - vor allem bedroht von Hagel, Frost, Erdbeben;

Frankreich: 4,2 Milliarden Liter pro Jahr - vor allem bedroht von Frost, Hagel, Sturm;

Spanien: 3,8 Milliarden Liter pro Jahr - vor allem bedroht von Hagel (im Nordwesten), Frost, Hitze;

USA: 2,25 Milliarden Liter pro Jahr - vor allem bedroht von Frost, Erdbeben, Sturm;

Australien: 1,25 Milliarden Liter pro Jahr - vor allem bedroht von Frost, Sturm, Hagel, Buschfeuer.