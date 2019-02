Verhaltensforschung Weißer Hai jagt im Bummeltempo

Der Weiße Hai gilt als effizienter Jäger. Dank seiner Kraft und Größe, seiner schwarzen Augen und nicht zuletzt durch seine beeindruckend spitzen Zähne wurde er in zahlreichen Kinofilmen zum Monster stilisiert. Dabei ist Carcharodon carcharias längst eine gefährdete Art in den Weltmeeren. Im Grunde ist der Mensch für die Tiere weit gefährlicher, als es umgekehrt der Fall ist - von wenigen Ausnahmen abgesehen.

Eine aktuelle Studie nimmt dem Weißen Hai nun ein weiteres Stück von seinem Monster-Image. Dafür hatten Wissenschaftler die Schwimmgeschwindigkeit der Tiere untersucht. Das Ergebnis: Der Weiße Hai lässt es bei der Jagd eher gemütlich angehen. Dabei gilt er als schneller Schwimmer, der kurzfristig Geschwindigkeiten von etwa 50 Kilometern pro Stunde erreichen kann.

Doch vermutlich würde er bei einer solchen Beschleunigung an potenziellen Beutetieren vorbeirasen, berichten Wissenschaftler im Fachmagazin "Journal of Experimental Biology".

Weiße Haie können anders als die meisten Fische ihre Körpertemperatur teilweise über der Außentemperatur des Wassers halten. Dabei hilft ihnen ein Wärmetauschsystem in ihrem Blutkreislauf, so können sie mit hohem Tempo durchs Wasser pflügen. Zugleich haben die Tiere mit ihrem hohen Körpergewicht einen hohen Energiebedarf.

Die Forscher um Yuuki Watanabe vom National Institute of Polar Research in Tokio (Japan) wollten wissen, wie die Bewegungsaktivität und der Energieverbrauch bei Weißen Haien zusammenhängen. Deshalb markierten sie acht Weiße Haie mit speziellen Messgeräten. Diese Daten ermöglichten ein Bewegungsprofil der Tiere - mit Angaben der Geschwindigkeit, Tauchtiefe, Temperatur und der zurückgelegten Strecke.

Die Haie lebten vor den australischen Neptune Islands - in unmittelbarer Nähe zu einer Kolonie Neuseeländischer Seebären (Arctocephalus forsteri). Die Jungtiere dieser Robbenart sind bei den Haien beliebte Beutetiere. Nach einigen Tagen sammelten die Forscher die abgefallenen Messgeräten ein und werteten die aufgezeichneten Daten aus.

Die Analyse ergab, dass die Haie meist in eher gemächlichem Tempo von 0,8 bis 1,35 Meter pro Sekunde (2,8 bis 4,8 Kilometer pro Stunde) unterwegs waren. Die Haie erhöhten so die Chance, auf eine nahrhafte Robbe zu stoßen - ohne diese suchen oder gar jagen zu müssen. Letztlich optimiere der Hai mit seinem Verhalten seine Energiebilanz, so Watanabe. Runtergebrochen auf einen Dauerschwimmer wie den Weißen Hai sei die Strategie der Tiere: Sitzen und Warten.

Nach den Daten tauchten die Haie regelmäßig tief ab, dabei glitten sie meist. Auf diese Weise sparten sie Energie. Das Schwimmen an der Oberfläche sei wesentlich energiezehrender. Hier entstehen Wirbel und Zugkräfte, wenn etwa eine Haiflosse die Wasseroberfläche durchbreche. Auch die Tauchgänge dienten vermutlich dazu, auf eine Robbe treffen. Wie oft ihnen das tatsächlich gelingt, will das Team um Watanabe nun in weiteren Untersuchungen herausfinden.

Im Video: Wie gefährlich ist der Weiße Hai wirklich?

Video ZDF Enterprises

Neben dieser Analyse dürfte eine weitere Studie dazu beitragen, mehr über die Lebensweise der Meeresräuber zu erfahren: Forscher um Nicholas Marra von der Nova Southeastern University in Florida (USA) haben das Genom der Tiere im Detail entziffert. Bei der Analyse identifizierten sie zahlreiche genetische Merkmale, die mit den besonderen Eigenschaften der Haie in Verbindung stehen, etwa eine Anhäufung von Genen für Wundheilungsprozesse.

"Diese die Wundheilung betreffenden genetischen Anpassungen liegen vermutlich der berühmten Fähigkeit der Haie zugrunde, selbst große Wunden effizient heilen zu können", erläutert Mitforscher Michael Stanhope. Die Wissenschaftler identifizierten auch zahlreiche Gene, die die Stabilität des Gesamtgenoms erhalten, was vermutlich der Entstehung von Krankheiten vorbeugt. Sie stellen ihre Untersuchung in den "Proceedings" der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften vor.