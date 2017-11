Weltklimakonferenz 18 Staaten verkünden Ausstieg aus der Kohleenergie

Kohleenergie gilt als Haupttreiber der globalen Erwärmung, als Energiequelle, die das meiste Treibhausgas freisetzt. Auf der Weltklimakonferenz in Bonn haben am Donnerstag 18 Staaten gemeinsam erklärt, dass sie in den nächsten Jahren aus der Kohleenergie aussteigen wollen. Manche der Länder nutzen allerdings schon jetzt keine Kohlekraft.

Der Initiative Kanadas und Großbritanniens haben sich in Bonn angeschlossen: Angola, Belgien, Costa Rica, Dänemark, Fidschi, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Marshall-Inseln, Mexiko, die Niederlande, Neuseeland, Österreich, Portugal, die Schweiz.

Zudem sind Bundesstaaten der USA, Provinzen Kanadas und einige Großstädte dabei, sowie die Pazifikinsel Niue, die mit Neuseeland durch einen Assoziierungsvertrag verbunden ist.

"Wir hoffen, dass unsere globale Allianz nächstes Jahr auf 50 Mitglieder angewachsen sein wird", sagte Großbritanniens Umweltministerin Claire Parry dem SPIEGEL.

Kanadas Ausstieg soll gelingen, indem Kohlestrom künstlich verteuert wird. Ab nächstes Jahr soll auf jede Tonne CO2, das aus Kohleverbrennung stammt, pro Jahr um zehn Dollar verteuert werden. Das Land hat ein Emissionslimit eingeführt, das normale Kohlekraftwerke ab 2030 unterbinden soll.

"Ab 2030 sollen nur noch Kraftwerke mit CCS-Technologie betrieben werden können, bei denen das CO2 abgeschieden und gespeichert wird", sagte die kanadische Umweltministerin Catherine McKenna. Manche Kohlekraftwerke könnten auch auf Erdgas umgestellt werden, bei dessen Verbrennung weniger CO2 entsteht.

"Ein riesiger Schritt"

Die Ankündigung bringt die deutsche Bundesregierung und andere Staaten mit hohem Anteil von Kohleenergie in die Defensive: Deutschlands Strom stammt zu mehr als einem Drittel aus der Verbrennung von Kohle.

Während jedoch sowohl Kanada als auch Großbritannien weiter auf Atomkraftwerke setzen, hat Deutschland den Ausstieg aus der Nuklearenergie beschlossen - der Verzicht auf Kohle fällt schwerer.

Die meisten der teilnehmenden Industriestaaten setzen neben Erneuerbaren Energien und Erdgas weiterhin auf Atomkraft. Neuseeland, Costa Rica, Dänemark und die Schweiz indes verfügen seit langem über ein gut ausgebautes Netz aus Windkraft, Wasserkraft und Sonnenenergie.

Um den Weltklimavertrag zu erfüllen, das eine Begrenzung der Erderwärmung auf unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter vorsieht, müssten möglichst viele Staaten bis 2030 aus der Kohle aussteigen, heißt es in einer Erklärung des Bündnisses. Der Abschied von der Kohleverstromung sei "einer der wichtigsten Schritte, die Regierungen ergreifen können, um dem Klimawandel zu begegnen."

Bei Umweltgruppen stößt die Initiative auf lobende Reaktionen: "Die heutige Ankündigung ist ein riesiger Schritt", sagt etwa Christoph Schott von Avaaz.