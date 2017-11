Zahlreiche Länder schicken ihre Staatschefs am Mittwoch zum Höhepunkt der Weltklimakonferenz nach Bonn. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt, ebenso Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Länder, die keine Chefs schicken, senden Minister.

Und dann gibt es noch die USA.

Eigentlich wollte die Regierung von Präsident Donald Trump, nachdem sie den Ausstieg aus dem Welt-Klimavertrag angekündigt hatte, wenigstens einen Vertreter aus der dritten Reihe schicken, den Under Secretary for Political Affairs, Ambassador Thomas A. Shannon.

Doch wenige Stunden vor der Anreise der Staatschefs und Minister meldet das State Departement: Eine Referatsleiterin kommt, Assistant Secretary Judith Garber.

Fachlich finden sich auf Referatsleiterebene häufig besonders kompetente Fachleute, Sachbearbeiter, die ihren Vorgesetzten die Details erklären können. Doch am Mittwoch geht es auf der Weltklimakonferenz nicht um Details, die wurden in den vergangenen zehn Tagen von den Delegationen bearbeitet. Am Mittwoch kommen die Minister und Staatschefs, um den Klimaverhandlungen Bedeutung zu verleihen. Entsprechend das Signal der USA: Ihre Regierung will den Klimaverhandlungen offenbar keine Bedeutung zugewiesen wissen.

Zur Begründung heißt es zwar, Under Secretary Thomas Shannon sei verhindert wegen eines familiären Notfalls. Gleichrangiger Ersatz indes wird nicht eingeflogen.

Am Montagabend war die Regierungsvertretung der USA bei der Klimatagung mit einer Delegation von Landsleuten aneinandergeraten. Die Regierungsvertreter wollten über "saubere fossile Energien" sprechen, also zum Beispiel über Kohleverbrennung, bei der weniger Treibhausgas entsteht. Doch die Debatte wurde von Hunderten Aktivisten überschrien. Ihr Vorwurf: Die US-Regierung unter Präsident Trump würde den Treibhausgasausstoß der USA nicht bremsen, das Klima weiter erwärmen.

Die Demonstranten können bei ihrer Kritik auf hochkarätige Unterstützung zählen: Sie wissen eine neue Abordnung der USA auf der Klimakonferenz hinter sich. Dabei handelt es sich nicht um die offizielle Regierungsvertretung, sondern um ein Bündnis von Politikern und Unternehmen, die ihrer eigenen Regierung kritisch gegenüberstehen. Diese inoffizielle Delegation trifft sich im größten Vertretungsbüro der Bonner Konferenz: einem 2500 Quadratmeter großen Zelt, dem "Climate Action Dome". "Grüße vom offiziellen Widerstand gegen die Trump-Regierung", rief dort beispielsweise der kalifornische Senator Ricardo Lara.

Rebellen auf der Klimatagung

Die USA sind gespalten, auch auf der Weltklimakonferenz.

"We are still in" - "Wir sind noch dabei" - steht als Leitspruch über dem Zelt der inoffiziellen US-Delegation, die angeführt wird vom kalifornischen Gouverneur Jerry Brown und Michael Bloomberg, dem Uno-Sondergesandten für Klimaschutz und ehemaligen New Yorker Bürgermeister. Der verglich die Kohle-PR-Veranstaltung mit Werbung für Tabak auf einem Krebskongress.

"We are still in" ist ein Versprechen - und genauso hat sich das Bündnis genannt: "America's Pledge". Der Zusammenschluss von 250 Städten und Landkreisen sowie neun US-Bundesstaaten und 1700 Unternehmen - darunter Amazon, Apple, Facebook, Google und Microsoft - soll die Ehre der USA retten und das Klima gleich mit. Im Gegensatz zur Regierung will das Bündnis jene CO2-Menge einsparen, die die USA in den Selbstverpflichtungen zum Klimavertrag 2015 versprochen haben.

Trotz aller Proteste - bei manchen Teilnehmern der alternativen US-Delegation überwiegt Mitleid mit Verhandlern in der offiziellen Delegation der USA, schließlich handelt es sich meist um jene, die erfolgreich den Weltklimavertrag 2015 in Paris mitverhandelt hatten.

"Sie wirken verloren, müssen nun einer neuen Politik folgen und haben anscheinend Angst, Dinge zu machen, die der Trump-Regierung nicht passen", sagt ein erfahrener Teilnehmer.

Eben noch waren sie die Führer der Klimaverhandlungen, jetzt sind sie zum Schweigen verdonnert. Dass die Regierung nun nicht mal einen hochrangigen Vertreter zum Höhepunkt der Tagung schickt, dürfte sie weiter frustrieren.