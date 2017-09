Wetter-Statistik Mehr Gewitter im Süden als im Norden

Manche Menschen sind fasziniert von Blitzen und Gewittern, andere verkriechen sich lieber an einem sicheren Platz. Ein solcher, verhältnismäßig sicherer Ort ist in Deutschland Kiel an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste. Dort gewittert es besonders selten. Um das oberbayerische Garmisch-Partenkirchen herum dagegen, blitzt und donnert es am häufigsten.

Dieses Süd-Nord-Gefälle haben Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) anhand von Daten aus den Jahren 2001 bis 2014 errechnet. Neben dem Alpenrand und dem Voralpenraum mit bis zu 15 Gewittertagen im Jahr gibt es noch weitere Hochburgen, schreiben die Experten in der Fachzeitschrift "Natural Hazards and Earth System Sciences": das Gebiet zwischen Neckar und Schwäbischer Alb, das Erzgebirge und der Bayerische Wald.

Am seltensten seien Gewittertage entlang der Nord- und Ostseeküste, berichtete David Piper und Michael Kunz vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung des KIT. So habe es im Jahr 2010 in der Region zwischen Hamburg und Bremen vielerorts überhaupt keine Gewitter gegeben. Norddeutschland habe im Durchschnitt zwei Gewittertage pro Jahr. Gezählt wurden für die Auswertung allerdings auch nur Tage, an denen auf einer Fläche von 25 Quadratkilometern mindestens fünf Blitze registriert werden.

In Meeresnähe gibt es nach Angaben der Experten weniger Gewitter, weil das Wasser die unteren Luftschichten kühlt und damit stabilisiert. Gebirge dagegen begünstigen Gewitter, weil sie die Luft zum Aufsteigen zwingen. Die deutschen Gewitterhochburgen werden laut der Analyse noch deutlich übertroffen von der Steiermark in Österreich. Dort gab es im Jahr 2009 sogar 34 Gewittertage.

Die Forscher machen darauf aufmerksam, dass durch Gewitter unterschiedliche finanzielle Belastungen in den Regionen entstehen. Beispielsweise hätten besonders schwere Gewitter Ende Juli 2013 in Niedersachsen und Süddeutschland Zerstörungen von rund drei Milliarden Euro angerichtet. "Das war der größte versicherte Schaden weltweit durch Naturkatastrophen in diesem Jahr", so Michael Kunz.

In verschiedenen Auswertungen wird regelmäßig ein Nord-Süd-Gefälle beobachtet. Zu ähnlichen Ergebnissen wie in der KIT-Messung kam zuletzt eine Statistik des Blitzinformationsdienstes der Firma Siemens (Blids). Auch diese Daten sahen Garmisch-Patenkirchen bei den Blitzen im gesamten Messzeitraum von 1999 bis 2016 vorne.

Blitzdichte 2016 und im langjährigen Mittel seit 1999





Die wenigsten Blitze gab es dieser Untersuchung zufolge ein Stück von Kiel entfernt, in Flensburg. Alleine für das Jahr 2016 lag mit den meisten Blitzen in der Blids-Erfassung aber überraschend der Landkreis Wesel in Nordrhein-Westfalen an erster Stelle.

Möglich ist die Messung von Blitzaktivitäten durch das starke elektromagnetische Feld, das sie erzeugen. Es ist durch Antennen über Hunderte Kilometer weit messbar.