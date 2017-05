Wetter Jetzt kommt der Sommer

Wetterwende in Deutschland, der Sommer kündigt sich an. Für die Mitte der kommenden Woche erwarten die Meteorologen Temperaturen von mehr als 25 Grad.

Am Samstag sind noch unwetterartige Schauer und Gewitter über große Teile des Landes hinweggezogen. Mit Ausnahme der Gebiete westlich des Rheins seien alle Regionen von den starken Niederschlägen und zum Teil sogar Hagel betroffen gewesen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Eine besonders starke Gewitterlinie habe sich zwischen Schleswig-Holstein und Braunschweig gebildet. Sie brachte laut DWD Hagelkörner mit einem Durchmesser von bis zu zwei Zentimetern. Außerdem fiel dort viel Regen - Niederschläge von bis zu 20 Litern pro Stunde und Quadratmeter wurden gemessen.

In Nordhessen kamen innerhalb von zwei Stunden sogar 30 Liter Regen pro Quadratmeter herunter. Eine Landstraße im Kreis Waldeck-Frankenberg war wegen einer Schlammlawine zwei Stunden gesperrt, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Straßenmeistereien und Feuerwehren in der Region mussten immer wieder ausrücken, weil Wasser und Schlamm auf den Straßen standen.

In der Nacht zu Sonntag schwächen sich die Gewitter nach Einschätzung der Meteorologen ab. Am Sonntag besteht vor allem im Südosten des Landes Gewitterrisiko.

Im Laufe der Woche wird es dann sommerlich. Warme Luft strömt aus Südeuropa nach Deutschland. Weil die Luft jedoch sehr feucht ist, kann es weiterhin kräftig schauern und gewittern.

Bei wechselnder Bewölkung drohen am Sonntag deutschlandweit teils kräftige Schauer und Gewitter. Im Osten und Süden können sogar Starkregen und Hagel vom Himmel kommen. Die Temperaturen erreichen höchstens 18 bis 23 Grad.

Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab, im Süden und Osten besteht weiterhin ein erhöhtes Schauer- und Gewitterrisiko. Im Norden und Westen setzt sich dagegen häufiger die Sonne durch und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen erneut auf frühlingshafte Werte zwischen 17 und 24 Grad.

Die letzten Schauer und Gewitter ziehen in der Nacht zum Dienstag über den Süden und Osten Deutschlands hinweg. Tagsüber ist es im Norden und Osten dicht, ansonsten leicht bewölkt und trocken. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 23 Grad im Norden und Osten sowie frühsommerliche 22 bis 27 Grad im Süden und Westen.