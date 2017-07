Heftiges Unwetter Tornado zieht über Wien hinweg

Ein heftiges Unwetter hat für einen seltenen Anblick in Österreich gesorgt: Ein Tornado zog am Montagabend rund um das Gebiet des Flughafens im Süden Wiens hinweg. Verletzte oder Verzögerungen im Flugverkehr gab es nicht. Zahlreiche in sozialen Medien veröffentlichte Fotos und Videos zeigten die Pisten des Flughafens mit dem Tornado im Hintergrund.

Dinge, die man am Flughafen nicht sehen will. #tornado pic.twitter.com/LI3OJKoyVz — Elias von der Locht (@vonderLocht) 10. Juli 2017

Begleitet wurde das Naturschauspiel von heftigem Regen und Hagel. Im Bezirk Gänserndorf bei Wien standen mehrere Ortschaften kurzfristig bis zu einem Meter unter Wasser.

Für die Feuerwehr herrschte Großalarm. Die Österreichische Hagelversicherung schätzte die Schäden durch das heftige Unwetter für die Landwirtschaft auf etwa 15 Millionen Euro. Die Hagelkörner hatten demnach einen Durchmesser von mehr als fünf Zentimetern.

#Tornado: So sah es heute vom Flughafen #Schwechat aus! Danke an Anton Smolcak für das beeindruckende Video. #R9TV pic.twitter.com/wfVNOsZI1j — R9 TV Austria (@R9Austria) 10. Juli 2017

Immer wieder werden Tornados auch in Mitteleuropa gesichtet. Im vergangenen Jahr verursachte ein Tornado in Hamburg erhebliche Schäden. Ende Juni hatte es zudem Berichte über einen erneuten Tornado in Hamburg gegeben. Es gibt jedoch Zweifel daran, ob es sich tatsächlich um einen Tornado handelte. Auf den Fotos war lediglich ein Wolkentrichter zu erkennen. Doch erst bei Bodenkontakt wird aus einem sogenannten Trichter ein Tornado.