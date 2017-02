Bundesamt für Naturschutz Windräder im Wald gefährden Fledermäuse

Der Windkraft-Ausbau auch auf Waldflächen bringt die heimischen Fledermäuse zunehmend in Gefahr. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Bundesamtes für Naturschutz (BfN).

Der Wald spiele für die meisten Fledermausarten im Land als Wochenstube, Jagdrevier und Winterquartier eine sehr große Rolle, erklärte BfN-Präsidentin Beate Jessel. Inzwischen würden zunehmend auch Waldflächen genutzt, um die Ziele beim Ausbau regenerativer Energien zu erreichen, teilte das Bundesamt am Dienstag mit.

Das BfN hatte in seiner Studie untersucht, wie Fledermäuse den Wald als Lebensraum nutzen. Auf Basis dieser Informationen soll bei der Planung von Windkraftanlagen entschieden werden, wie sich Kollisionen mit Windrädern vermeiden lassen und inwiefern der Bau den Wald als Lebensraum für die Tiere unbrauchbar macht.

Mopsfledermäuse brauchen den Wald

Das ist bei jeder Art anders. Die stark gefährdete Mopsfledermaus landet beispielsweise nur sehr selten in Rotorblättern, wenn diese 50 Meter über dem Kronendach des Waldes beginnen. Gleichzeitig ist sie allerdings besonders durch den Verlust ihres Lebensraums gefährdet. Deshalb sollten Wälder, in denen die Tiere leben, nicht für Windkraftanlagen genutzt werden.

DPA Windräder in der Nähe von Kladrum in Mecklenburg-Vorpommern

Die Forscher empfehlen generell in besonderen Lebensräumen für Fledermäuse, etwa in über hundert Jahre alten Laubwäldern, keine Bauvorhaben für Windräder zuzulassen.

Fledermäusen wie dem Kleinen Abendsegler könne es zudem helfen, die Anlagen beispielsweise bei Dämmerung oder in der Nacht abzuschalten. Die Art fliegt häufig im freien Luftraum, weshalb das Risiko, dass sie mit Rotorblättern kollidiert, deutlich höher ist als etwa bei der Mopsfledermaus.

In Deutschland leben 25 Fledermausarten. Sie sind streng geschützt. Nach Schätzungen des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin kommen aber rund 250.000 Fledermäuse pro Jahr an Windkraftanlagen in Deutschland um.